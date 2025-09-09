Στην εισαγγελέα του αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε 33χρονος αλβανικής καταγωγής, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή με συνεχή και επίμονη παρακολούθηση καθώς και για ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αμφότερα κατ’ εξακολούθηση.

Το ιστορικό

Η υπόθεση αφορά μία γυναίκα, πρώην σύντροφο του κατηγορουμένου από την εφηβεία της, με τη σχέση να έχει λήξει το 2012. Παρά τη λήξη, ο κατηγορούμενος φέρεται να την παρενοχλεί συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 33χρονος φέρεται να έγραψε με μαύρο σπρέι σε τοίχους δημοτικού σχολείου, στην οικία συγγενών της γυναίκας, σε δρόμο κοντά σε σημείο όπου η ίδια βρισκόταν λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Τα γκράφιτι περιείχαν προσβλητικά συνθήματα και αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή της γυναίκας κατά τα ανήλικα χρόνια της (13 έως 16 ετών).

Η κοπέλα, που βρίσκεται στην περιοχή για διακοπές, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, καθώς δεν άντεξε τη συνεχιζόμενη παρενόχληση. Ο κατηγορούμενος, που αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα. Κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελέα Υπηρεσίας, μεταφέρθηκε φρουρούμενος για ψυχιατρική αξιολόγηση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρήζει νοσηλείας αλλά ωστόσο είναι αρκετά επικίνδυνος για άλλους. Έτσι οδηγήθηκε στην ακροαματική διαδικασία.