Στην εισαγγελέα του αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε 33χρονος αλβανικής καταγωγής, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή απειλή με συνεχή και επίμονη παρακολούθηση καθώς και για ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας, αμφότερα κατ’ εξακολούθηση.
Το ιστορικό
Η υπόθεση αφορά μία γυναίκα, πρώην σύντροφο του κατηγορουμένου από την εφηβεία της, με τη σχέση να έχει λήξει το 2012. Παρά τη λήξη, ο κατηγορούμενος φέρεται να την παρενοχλεί συστηματικά όλα αυτά τα χρόνια, ακόμα και κατά τη διάρκεια των σπουδών της. Στις 3 Σεπτεμβρίου, ο 33χρονος φέρεται να έγραψε με μαύρο σπρέι σε τοίχους δημοτικού σχολείου, στην οικία συγγενών της γυναίκας, σε δρόμο κοντά σε σημείο όπου η ίδια βρισκόταν λίγα λεπτά νωρίτερα, καθώς και σε εγκαταλελειμμένα κτίρια. Τα γκράφιτι περιείχαν προσβλητικά συνθήματα και αποκαλύψεις για την ερωτική ζωή της γυναίκας κατά τα ανήλικα χρόνια της (13 έως 16 ετών).
Η κοπέλα, που βρίσκεται στην περιοχή για διακοπές, υπέβαλε καταγγελία στην αστυνομία, καθώς δεν άντεξε τη συνεχιζόμενη παρενόχληση. Ο κατηγορούμενος, που αναζητούνταν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, παρουσιάστηκε οικειοθελώς στο Αστυνομικό Τμήμα. Κατόπιν αιτήματος της Εισαγγελέα Υπηρεσίας, μεταφέρθηκε φρουρούμενος για ψυχιατρική αξιολόγηση, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεν χρήζει νοσηλείας αλλά ωστόσο είναι αρκετά επικίνδυνος για άλλους. Έτσι οδηγήθηκε στην ακροαματική διαδικασία.
Στο δικαστήριο
Σύμφωνα με όλα όσα κατέθεσε η παθούσα το 2012, όταν ήταν ακόμη ανήλικη, σύναψε ερωτική σχέση τεσσάρων μηνών με τον κατηγορούμενο. Από τότε, όπως δήλωσε, δέχεται συνεχή παρενόχληση. Η ίδια ανέφερε ότι όταν προσπάθησε να διακόψει ήρεμα τη σχέση, εκείνος αντέδρασε με απειλές, ύβρεις και εξευτελιστικές συμπεριφορές, ενώ δημοσιοποιούσε βίντεο και προσωπικά δεδομένα, προκαλώντας σοβαρή βλάβη στην υπόληψή της. Το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την καταγγελία, έγραψε προσβλητικά σχόλια σε τοίχο συγγενικού προσώπου της, καθώς και σε δημόσιους χώρους, εκθέτοντάς την. Επιπλέον, η παθούσα δήλωσε ότι έλαβε email με παραγγελία όπλου στο όνομά της, γεγονός που την έκανε να φοβάται για τη ζωή της.
Μάρτυρας κατηγορίας στάθηκε και ο πατέρας της, ο οποίος κατέθεσε ότι τον είδε να παραμονεύει έξω από το σπίτι τους, ενώ υπάρχει και βιντεοληπτικό υλικό από παρακείμενη επιχείρηση. Ο κατηγορούμενος παραδέχτηκε ότι έγραψε συνθήματα που την προσέβαλαν, αλλά αρνήθηκε ότι την παρακολουθούσε ή ότι έστειλε το απειλητικό email. «Ήθελα να της δώσω πίσω όλο το κάρμα που μου έδωσε», είπε στην απολογία του, αποδίδοντας τη συμπεριφορά του σε συναισθηματική φόρτιση. Η έδρα, ωστόσο, έκρινε ότι ο κατηγορούμενος πάσχει από εμμονική συμπεριφορά ψυχωτικού χαρακτήρα, χωρίς όμως αυτό να μειώνει την ικανότητα καταλογισμού του. Απέρριψε έτσι το ελαφρυντικό που ζήτησε η υπεράσπιση και τον έκρινε ένοχο. Η Απόφαση Το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή τριών ετών φυλάκισης, με άμεση έκτιση χωρίς αναστολή και χωρίς η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη. Ο 33χρονος, που χαρακτηρίστηκε ως «επίμονος στόκερ», οδηγείται στη φυλακή.
Αφήστε μια απάντηση