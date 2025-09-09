Στην εισαγγελέα του αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκαν οι τρεις εμπλεκόμενοι στη συμπλοκή που σημειώθηκε στις 26 Αυγούστου σε παραλία του Nοτίου Πηλίου, μετά από αλληλομηνύσεις που υπέβαλαν ο ένας στον άλλο.

Οι κατηγορίες

Οι δύο εκ των κατηγορουμένων, ηλικίας 53 και 40 ετών, μόνιμοι κάτοικοι Αθηνών, αντιμετωπίζουν τα αδικήματα της σωματικής βλάβης και της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας ενώπιον ανηλίκων, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση. Από την άλλη, ο 34χρονος πατέρας τριών ανήλικων παιδιών, μόνιμος κάτοικος Γιαννιτσών, κατηγορείται για εξύβριση κατ’ εξακολούθηση, επικίνδυνη σωματική βλάβη και απειλή.

Το ιστορικό

Το μεσημέρι της ημέρας εκείνης, ο 34χρονος από τα Γιαννιτσά επισκέφθηκε την παραλία με τη σύζυγο και τα τρία ανήλικα παιδιά του (10, 6 και 3 ετών). Την ίδια ώρα, δύο άνδρες 52 και 40 ετών από την Αθήνα, αποφάσισαν να περάσουν την τελευταία μέρα των διακοπών τους κάνοντας γυμνισμό. Ο 34χρονος θεώρησε ότι οι πράξεις τους αποτελούσαν άσεμνες περιπτύξεις μπροστά στα παιδιά του και τους ζήτησε να φορέσουν μαγιό. Ακολούθησε έντονος διαπληκτισμός και στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία. Οι δύο πλευρές προχώρησαν σε αλληλομηνύσεις και όλοι κατέληξαν στο κρατητήριο του Νοτίου Πηλίου.

Στο δικαστήριο

Ο 34χρονος υποστήριξε ότι περιορίστηκε να ζητήσει να ντυθούν, αλλά οι άλλοι δύο αντέδρασαν εριστικά και με χειρονομίες. Δήλωσε ότι απώθησε τον έναν, ενώ δέχτηκε χτύπημα στο πίσω μέρος του κεφαλιού από τον δεύτερο. «Δεν σέβεστε τα μωρά», φέρεται να φώναξε στους γυμνιστές. Τόνισε ακόμη ότι δεν απείλησε κανέναν και ότι συνεργάστηκε πλήρως με την αστυνομία. Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι 52 και 40 ετών παραδέχθηκαν ότι έκαναν γυμνισμό, χωρίς όμως να αντιληφθούν την παρουσία ανηλίκων. Διέψευσαν κατηγορηματικά ότι υπήρξαν ερωτικές χειρονομίες και κατήγγειλαν ότι δέχθηκαν και οι δύο μπουνιές στο πρόσωπο, καθώς και εξύβριση με προσβλητικές φράσεις για τον σεξουαλικό τους προσανατολισμό. Μάρτυρας κατηγορίας κατέθεσε ότι άκουσε μόνο τις φράσεις «βάλτε το μαγιό σας» και «δεν σέβεστε τα μωρά», χωρίς να αντιληφθεί άλλα προσβλητικά λόγια ή πράξεις βίας.

Η απόφαση

Το δικαστήριο έκρινε άπαντες ενόχους. Στον 34χρονο επιβλήθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 18 μηνών με ένστολη για επικίνδυνη σωματική βλάβη κατα συρροή και εξύβριση, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της απειλής. Στους δύο Αθηναίους επιβλήθηκε ποινή τεσσάρων μηνών με αναστολή, ενώ αθωώθηκαν για την κατηγορία της προσβολής της γενετήσιας ευπρέπειας, καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι ο γυμνισμός από μόνος του δεν συνιστά αδίκημα.

ΜΑΡΙΑΡΕNA OIKONOMOΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper