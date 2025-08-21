Η Μουσική Σχολή του Δήμου Μετεώρων θα πραγματοποιήσει από τις 22 έως τις 27 Αυγούστου 2025 ένα σημαντικό ταξίδι στη Γερμανία, στο πλαίσιο της πολύχρονης συνεργασίας με την ορχήστρα Νέων του Frein Schulverein ,του Schirgiswalden. Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει πλούσιες πολιτιστικές και μουσικές δράσεις, με στόχο την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ των νέων, την ανταλλαγή μουσικών εμπειριών και την προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

Συγκεκριμένα:

Στις 22 Αυγούστου, η αποστολή θα φτάσει στο Sohland, όπου θα πραγματοποιηθεί η τελετή καλωσορίσματος με συναυλία και των δύο ορχηστρών.

Στις 23 Αυγούστου, οι μαθητές θα συμμετάσχουν σε εκδρομή στη Σαξονική Ελβετία και θα δώσουν κοινή συναυλία στο γηροκομείο Schirgiswalde.

Στις 24 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στην πόλη Μπάουτσεν, με περιήγηση στα πολιτιστικά της μνημεία, στο Εθνικό Σορβικό Σύνολο και μουσική διαδρομή στην πόλη.



Στις 25 Αυγούστου, η αποστολή θα ταξιδέψει στη Δρέσδη, όπου θα δώσει συναυλία στο Κοινοβούλιο του Κρατιδίου και θα παραστεί σε δεξίωση με τον τοπικό βουλευτή κ. M. Schiemann.

Στις 26 Αυγούστου, κορυφαία στιγμή θα αποτελέσει η συναυλία στην Ελληνική Πρεσβεία στο Βερολίνο, καθώς και η επίσκεψη στο Γερμανικό Κοινοβούλιο.

Τέλος, στις 27 Αυγούστου, θα πραγματοποιηθούν πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δραστηριότητες στην περιοχή, ενώ η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με το μεγάλο αποχαιρετιστήριο πάρτι και συναυλία.

Επικεφαλής της αποστολής είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού κ. Νίκος Τσιούκας, ο οποίος θα εκπροσωπήσει τον Δήμο Μετεώρων σε όλες τις εκδηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας και της πολιτιστικής ανταλλαγής μεταξύ των δύο χωρών.

Η αποστολή αυτή δεν είναι μόνο μια μουσική εμπειρία, αλλά και μια γέφυρα πολιτιστικής ανταλλαγής, που ενισχύει τις σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, μέσα από την τέχνη, τη συνεργασία και τη φιλία των νέων.

Ο Δήμος Μετεώρων εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του στους διοργανωτές και στους οικοδεσπότες στη Γερμανία για τη φιλοξενία και την υποστήριξή τους.