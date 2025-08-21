Από την Παρασκευή 22/8 έως και τη Δευτέρα 25/8 στον Θερινό Δημοτικό Κινηματογράφο Τρικάλων, στον Μύλο Ματσόπουλου θα προβάλλεται καθημερινά η Χιουμοριστική περιπέτεια φαντασίας «The Fantastic Four: Πρώτα Βήματα». Μία προβολή καθημερινά στις 21.45 .

Τιμές εισιτηρίων: Γεν. είσοδος 5 €.

φοιτητικό-μαθητικό- ανέργων- πολυτέκνων 4 €.

Πληροφορίες στο 24310 20090 και στην ιστοσελίδα του Δήμου Τρικκαίων και στο fecebook: Δήμος Τρικκαίων

& Δημοτικος Κινηματογραφος Τρικαλων

THE FANTASTIC FOUR: ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ 115΄

Οι αστροναύτες Ριντ Ρίτσαρντς, Μπεν Γκριμ, Σούζαν και Τζόνι Στορμ απέκτησαν απρόσμενα υπερδυνάμεις και, ως The Fantastic Four, προστατεύουν τον πλανήτη, καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν τον πανίσχυρο Γκαλάκτους και την αινιγματική σύμμαχό του Σίλβερ Σέρφερ.

Σκηνοθεσία: Ματ Σάκμαν

Με τους: Τζόζεφ Κουίν Πέδρο Πασκάλ Βανέσα Κίρμπι Ίμπον Μος-Μπάκρακ

22-25/8 THE FANTASTIC FOUR ΠΡΩΤΑ ΒΗΜΑΤΑ Χιουμοριστική Περιπέτεια φαντασίας 126΄

26-30/8 ΤΡΕΛΕΣ ΣΦΑΙΡΕΣ Κωμωδία 102΄ .