Μια εικόνα βγαλμένη από τα πολυτελή θέρετρα της Μεσογείου έζησαν όσοι βρέθηκαν στον Πλατανιά Νοτίου Πηλίου, όταν ανοιχτά της παραλίας εμφανίστηκε η εντυπωσιακή θαλαμηγός «SARAH» του Σπύρου Λάτση. Το υπερπολυτελές σκάφος, που συγκαταλέγεται στα κορυφαία του είδους του παγκοσμίως, αποτέλεσε το απόλυτο θέμα συζήτησης της ημέρας.

Οι λουόμενοι δεν μπορούσαν να πάρουν τα μάτια τους από το γιοτ, ενώ τα κινητά τηλέφωνα «πήραν φωτιά» για να απαθανατίσουν τη στιγμή. Κάποιοι πιο τολμηροί δεν δίστασαν να προσεγγίσουν με κανό και φουσκωτά, θέλοντας να ζήσουν από κοντά λίγη από τη «λάμψη των δισεκατομμυρίων».

Το βράδυ της Τρίτης, η «SARAH» αγκυροβόλησε στον Βόλο, μπροστά από το Yachting Club, μετατρέποντας το λιμάνι σε… πασαρέλα. Περαστικοί, κάτοικοι και τουρίστες έσπευσαν στην κεντρική προβλήτα για να δουν από κοντά το πλωτό «παλάτι», σχολιάζοντας τις ανέσεις που φαντάζονται ότι κρύβει στο εσωτερικό του.

Με μήκος σχεδόν 63 μέτρα, δυνατότητα φιλοξενίας 18 ατόμων και πλήρωμα 22 επαγγελματιών, το σκάφος αποτελεί σύμβολο πολυτέλειας και χλιδής. Δημιούργημα των ναυπηγείων Amels στην Ολλανδία και με σχεδιασμό του Donald Starkey Designs, το «SARAH» παραμένει διαχρονικά ένα από τα πιο πολυθρύλητα yachts της Μεσογείου.

Η καλοκαιρινή κρουαζιέρα συνεχίζεται στον Παγασητικό και τις Σποράδες, αφήνοντας πίσω της εντυπώσεις, σχόλια θαυμασμού αλλά και μια δόση… κοσμοπολίτικης αύρας, που δύσκολα συναντά κανείς στα νερά του Αιγαίου.