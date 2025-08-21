Πέθανε ένας πολιτικός και πάει στον παράδεισο… Εκεί βλέπει τον Άγιο Πέτρο ο οποίος του λέει:

“Επειδή είσαι πολιτικός μεγάλων διαστάσεων θα σε αφήσω να περάσεις μια μέρα στην κόλαση και μια στον παράδεισο και μετά να επιλέξεις που σου αρέσει πιο πολύ να μείνεις…”

Παίρνει το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει στην κόλαση εκεί ανοίγει μια πύλη και βλέπει μπροστά του ένα τεράστιο γήπεδο του γκόλφ. Κάτι φίλους του πολιτικούς που είχαν πεθάνει και αυτοί, ντυμένοι όλοι στην τρίχα, να παίζουν, να πίνουν και να διασκεδάζουν με κάτι νεαρές κοπέλες… Για πότε πέρασε το 24ωρο χαμπάρι δεν πήρε. Την άλλη μέρα παίρνει το ασανσέρ και ανεβαίνει στον παράδεισο όπου πέρασε μια μέρα πηδώντας από σύννεφο σε σύννεφο και παίζοντας άρπα όλη μέρα..!

Έρχεται ο Άγιος Πέτρος το πρωί και του λέει:

-“Τι αποφάσισες να διαλέξεις;”

-“Κοίτα Άγιε Πέτρο καλός ο παράδεισος αλλά σαν την κόλαση δεν έχει..!”

-“Εντάξει”, του λέει ο Άγιος Πέτρος.

Παίρνει λοιπόν πάλι το ασανσέρ ο πολιτικός και κατεβαίνει στην κόλαση. Ανοίγει η πύλη και βλέπει μπροστά του μια τεράστια έρημο γεμάτη σκουπίδια, τους φίλους του ντυμένους με κουρέλια και κάτι γριές να τους την πέφτουν. Τρελάθηκε!

Τρέχει στον Άγιο Πέτρο και του λέει:

“Τι πράγματα είναι αυτά… Εγώ άλλα είδα χθες …άλλα έζησα…”

Οπότε, του απαντά ο Άγιος Πέτρος: “Χθες ήταν προεκλογική εκστρατεία… Σήμερα ψήφισες!…”

