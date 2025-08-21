Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί της Πέμπτης στο κέντρο του Βόλου, όταν σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στη συμβολή των οδών Καρτάλη και Ιάσονος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Ι.Χ. αυτοκίνητο συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με λεωφορείο του Αστικού ΚΤΕΛ Βόλου, το οποίο εκείνη την ώρα εκτελούσε κανονικό δρομολόγιο και μετέφερε επιβάτες.

Από τη σύγκρουση δεν προκλήθηκε τραυματισμός, ωστόσο επικράτησε αναστάτωση, καθώς αρκετοί πολίτες βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, που προχώρησαν στην εκκένωση του οχήματος και στην ασφαλή αποβίβαση των επιβατών, προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια και οι συνθήκες του ατυχήματος.

Η κυκλοφορία στο κεντρικό σημείο της πόλης διακόπηκε προσωρινά, προκαλώντας καθυστερήσεις στα διερχόμενα οχήματα, ενώ η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για να διαπιστωθεί η ακριβής αιτία της σύγκρουσης.

Το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα οδικής ασφάλειας στο κέντρο του Βόλου, όπου η αυξημένη κίνηση και οι συχνοί κυκλοφοριακοί φόρτοι δημιουργούν συνθήκες αυξημένου κινδύνου.