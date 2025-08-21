Ο Δήμος Τρικκαίων ενημερώνει ότι, με βάση αποφάσεις της Δ/νσης Αστυνομίας Τρικάλων, θα υπάρξουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με:

Α. ΔΕΗ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης -εγκατάστασης οπτικών ινών, για τη ΔΕΗ

(α) Από Δευτέρα 25/08/2025 έως και το Σάββατο 30/08/2025 &

(β) Από Δευτέρα 01/09/2025 έως και το Σάββατο 06/09/2025

τις ώρες από 08:00-15:00 και 17:30-19:00

* Επί της οδού Καλαμπάκας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Ηπείρου έως τη συμβολή της με την οδό Τιμοκρέοντος (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Ηπείρου προς την οδό Τιμοκρέοντος),

* Επί της οδού Τιμοκρέοντος και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μετεώρων έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την οδό Μετεώρων προς την οδό Καλαμπάκας),

* Επί της οδού Κρησίλα και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Κυβέλης έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την οδό Κυβέλης προς την οδό Καλαμπάκας),

* Επί της οδού Κριτολάου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μερόπης έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την οδό Μερόπης προς την οδό Καλαμπάκας),

* Επί της οδού Κυβέλης και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Νάρκισσου έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την οδό Νάρκισσου προς την οδό Καλαμπάκας),

* Επί της οδού Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας έως το τέρμα της Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου (αδιέξοδος) (με κατεύθυνση από την οδό Καλαμπάκας προς το τέρμα της οδού Παν. Αναγνωστόπουλου),

* Επί της οδού Ανώνυμη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μουσχόπουλου Μανουήλ έως το τέρμα της Ανώνυμης οδού (αδιέξοδος) (με κατεύθυνση από την οδό Μουσχόπουλου Μανουήλ προς το τέρμα της Ανώνυμης οδού),

* Επί της οδού Ανθεμίου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Γρ. Θεολόγου έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Γρ. Θεολόγου προς την οδό Καλαμπάκας),

* Επί της οδού Κανελλοπούλου και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Γρ. Θεολόγου έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την οδό Γρ. Θεολόγου προς την οδό Καλαμπάκας),

* Επί της οδού Βαρβιτσιώτη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Επαρχ. Οδό Τρικάλων – Περιστέρας έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την Επαρχ. Οδό Τρικάλων – Περιστέρας προς την οδό Καλαμπάκας)

* Επί της οδού Αχιλλέως Καρανάσιου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Γρυπάρη έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την οδό Γρυπάρη προς την οδό Καλαμπάκας)

* Επί της οδού Γρυπάρη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Πύρρου έως τη συμβολή της με την οδό Αχιλλέως Καρανάσιου (με κατεύθυνση από την οδό Πύρρου προς την οδό Αχιλλέως Καρανάσιου)

* Επί της οδού Δεληγιάννη και στο τμήμα αυτής από τη διασταύρωσή της με την οδό Ηρακλέους Ρέτου έως τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας (με κατεύθυνση από την οδό Ηρακλέους Ρέτου προς την οδό Καλαμπάκας)

* Επί της οδού Κίτσιου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας έως το τέρμα της οδού Κίτσιου (αδιέξοδος) (με κατεύθυνση από την οδό Καλαμπάκας προς το τέρμα της οδού Κίτσιου)

* Επί της οδού Κόρακα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Καλαμπάκας έως τη συμβολή της με την οδό Λαζαίων (με κατεύθυνση από την οδό Καλαμπάκας προς την οδό Λαζαίων)

* Επί της οδού Ευάγγελου Αβέρωφ και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Αχιλλέως Καρανάσιου έως τη συμβολή της με την οδό Τριανταφύλλου (με κατεύθυνση από την οδό Αχιλλέως Καρανάσιου προς την οδό Τριανταφύλλου) και

* Επί της οδού Βλυτσάκη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κλειδωνοπούλου έως τη συμβολή της με την οδό Ευάγγελου Αβέρωφ (με κατεύθυνση από την οδό Κλειδωνοπούλου προς την οδό Ευάγγελου Αβέρωφ)

Β. ΟΤΕ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος για εγκατάσταση καλωδίων οπτικών ινών για λογαριασμό του Ο.Τ.Ε. Α.Ε. από την εταιρεία «ΕΡΓΑΤΗΚΑΤ Α.Ε.», την Παρασκευή 22/08/2025 και το Σάββατο 23/08/2025 και από Δευτέρα 25/08/2025 έως και το Σάββατο 30/08/2025 κατά τις ώρες 08:00 – 15:00 και 17:30 – 19:00

* Επί της οδού Προφήτη Ηλία και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κουτσομηλίων έως τη συμβολή της με την οδό Αγ. Μαρίνας (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Προφήτη Ηλία προς την οδό Αγ. Μαρίνας στην κορυφή της ανόδου στο λόφο)

* Επί της οδού Ντάσκα και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Προφήτη Ηλία έως τη συμβολή της με την οδό Περιβολίου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Προφήτη Ηλία προς την οδό Περιβολίου)

* Επί της οδού Λίγκου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κουτσομηλίων έως τη συμβολή της με την οδό Προφήτη Ηλία (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Κουτσομηλίων προς την οδό Προφήτη Ηλία)

* Επί της οδού Αγ. Μαρίνας και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μανδάλου έως τη συμβολή της με την οδό Προφήτη Ηλία (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Μανδάλου προς την οδό Προφήτη Ηλία στην κορυφή της ανόδου στο λόφο )

* Επί της οδού 25ης Μαρτίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Μαχάονος έως τη συμβολή της με την οδό Στ. Σαράφη (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Μαχάονος προς την οδό Στ. Σαράφη)

* Επί της οδού Ποδαλειρίου και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Κ. Βούλη έως τη συμβολή της με την οδό Βουλή (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς την οδό Κ. Βούλη)

* Επί της οδού Κ. Βούλη και στο τμήμα αυτής από τη συμβολή της με την οδό Δωροθέου Σχολαρίου έως τη συμβολή της με την οδό Κώστα Βίρβου (στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Δωροθέου Σχολαρίου προς την οδό Κώστα Βίρβου)

Γ. ΔΕΥΑΤ

– προσωρινή στένωση του οδοστρώματος επί της οδού Σκοπέλου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση από την οδό Φουρνονησίων προς την οδό Καρδίτσης, με έναρξη της στένωσης από την οδό Καρδίτσης και για συνολικό μήκος περίπου 50 μέτρων προς την οδό Φουρνονησίων, την Παρασκευή 22/08/2025 από 08:00 έως 15:00, για αποκατάσταση βλάβης διαρροής σε αγωγό από τη ΔΕΥΑΤ