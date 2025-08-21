Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, στο πλαίσιο της υποχρέωσης για διαρκή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί σε αγροτικές εκτάσεις με υπολείμματα καλλιεργειών, ιδίως στους Δήμους Φαρσάλων, Κιλελέρ και Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, υπενθυμίζει σε όλους τους πολίτες την αυστηρή τήρηση των μέτρων πρόληψης και αποτροπής υπαίθριων πυρκαγιών.

Κατά την αντιπυρική περίοδο, που διαρκεί έως και την 31η Οκτωβρίου 2025, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, ξερών χόρτων, κλαδιών ή οποιουδήποτε άλλου γεωργικού υλικού, καθώς και το άναμμα φωτιάς για οποιονδήποτε λόγο. Επίσης, ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ αυστηρά η χρήση εργαλείων ή μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες κοντά σε χόρτα ή δάση (τροχοί κοπής, ηλεκτροκόλληση κ.λπ.).

Η παραβίαση των απαγορεύσεων αυτών τιμωρείται με διοικητικά πρόστιμα ύψους χιλιάδων ευρώ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2024 Πυροσβεστική Διάταξη, καθώς και με ποινικές κυρώσεις βάσει του νέου Ποινικού Κώδικα.

Κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο, έχουν υποβληθεί σε 33 περιπτώσεις διοικητικά πρόστιμα, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται στα 58.811,90 €

Επιπλέον, η Πυροσβεστική Υπηρεσία υποχρεούται να ενημερώνει τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για κάθε πυρκαγιά που ξεκίνησε από καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών, προκειμένου να επιβληθούν και οι αντίστοιχες κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης των επιδοτήσεων στους υπαίτιους παραγωγούς (ιδιοκτήτες ή εκμεταλλευτές) που δεν τηρούν τους Κωδικούς Ορθής Γεωργικής Πρακτικής.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου πραγματοποιούνται αυστηροί έλεγχοι και περιπολίες από αρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και εθελοντικές ομάδες, ενώ καθημερινά εκτελούνται πτήσεις επανδρωμένων αεροσκαφών αλλά και μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) για την παρακολούθηση και πρόληψη παραβατικών ενεργειών.

Η συμμόρφωση με τα ανωτέρω μέτρα αποτελεί υποχρέωση όλων και συμβάλλει καθοριστικά στην προστασία της δημόσιας ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας απευθύνει αυστηρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν απόλυτη υπευθυνότητα και σεβασμό στη νομοθεσία.