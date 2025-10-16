Η Κινητή μονάδα και το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων του Ν. Τρικάλων, πραγματοποίησαν δράσεις σε παιδιά και σε εκπαιδευτικούς στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Τρικάλων, στα πλαίσια υποστήριξης της σχολικής κοινότητας.

Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε κύκλος συναντήσεων με τίτλο «ΓΝΩΡΙΖΩ, ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ ΤΟ ΣΩΜΑ ΜΟΥ» σε μαθητές της δ’ τάξης. Στόχο των συναντήσεων αποτέλεσε η απόκτηση γνώσεων για το ανθρώπινο σώμα και για τους τρόπους φροντίδας και προστασίας του. Τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να κατανοήσουν την έννοια της συναίνεσης και των ορίων και να αναπτύξουν περαιτέρω την ενσυναίσθηση και το σεβασμό των συναισθηματικών αναγκών των άλλων.

Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου με θέμα «Διαχείριση Δύσκολων Συμπεριφορών». Στόχος της δράσης ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις πρακτικές του Μοντέλου της Μη Βίαιης Αντίστασης (NVR), εστιάζοντας στη σημασία της παρουσίας, της υποστήριξης, της επανόρθωσης, καθώς και των διαδικασιών οριοθέτησης και επίλυσης συγκρούσεων.

Η Κινητή Μονάδα Παιδιών και Εφήβων & το Κέντρο Ημέρας Παιδιών και Εφήβων της «ΣΥΝ-ΕΙΡΜΟΣ», βρίσκεται στην οδό Δ. Εξάρχου 18 (Περιοχή ΔΕΗ).

Όλες οι υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν.

Τηλ. επικοινωνίας: 24310-73385

Ε-mail: [email protected]

Site: https://psy-trikala.gr/

Instagram: https://www.instagram.com/paidopsy_trikala/