Το Δασαρχείο Μουζακίου ενέκρινε με απόφαση που υπογράφει η προϊσταμένη του Δασαρχείου Τερψιθέα Χουρδάκη την επέμβαση σε δασική έκταση στο διακατεχόμενο δάσος Βλασίου, προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή και λειτουργία Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) ισχύος 2,3 MW στη θέση «Τράχηλου – Ζυγουρολίβαδο», στην περιοχή της Ανατολικής Αργιθέας του Δήμου Αργιθέας, στην Π.Ε. Καρδίτσας.

Το έργο σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net υλοποιείται από την εταιρεία «Vento Ενεργειακή Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.», με έδρα τη Γλυφάδα Αττικής, η οποία έχει ήδη λάβει τις απαραίτητες άδειες από τη ΡΑΑΕΥ και έχει υπαχθεί σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (Π.Π.Δ.).

Τα χαρακτηριστικά του έργου

Η παρέμβαση αφορά συνολική δασική έκταση 15.704,85 τετραγωνικών μέτρων, η οποία περιλαμβάνει:

Πλάτωμα εγκατάστασης της ανεμογεννήτριας επιφάνειας 5.777,24 τ.μ.

Νέα δασική οδοποιία μήκους 929,65 μέτρων και εμβαδού 9.927,61 τ.μ., που θα συνδέει τον σταθμό με το υπάρχον δίκτυο του γειτονικού αιολικού πάρκου της εταιρείας Clamwind Power Α.Ε.

Η παραγόμενη ενέργεια θα μεταφέρεται μέσω υπόγειας γραμμής μέσης τάσης μήκους 16 χιλιομέτρων έως τον νέο υποσταθμό Μουζακίου (ΚΥΤ), στη θέση «Διάσελο – Προφήτης Ηλίας».

Οικονομικές και περιβαλλοντικές υποχρεώσεις

Η εταιρεία υποχρεούται:

Να καταβάλει αντάλλαγμα χρήσης ύψους 5.916,25 ευρώ στο Πράσινο Ταμείο.

Να εκτελέσει δασοτεχνικό έργο αξίας έως 11.521,85 ευρώ, το οποίο αφορά τη βελτίωση των υποδομών του κρατικού εκτροφείου πτερωτών θηραμάτων Μπαλάνου του Δασαρχείου Μουζακίου, σε αντικατάσταση της αναδάσωσης που δεν είναι εφικτή λόγω έλλειψης διαθέσιμων εκτάσεων.

Όροι και περιορισμοί

Η έγκριση συνοδεύεται από αυστηρούς περιβαλλοντικούς όρους, μεταξύ των οποίων:

Αποφυγή διατάραξης του φυσικού περιβάλλοντος, κατολισθήσεων και διάβρωσης.

Εγκατάσταση συστημάτων αποτροπής πρόσκρουσης πτηνών, ειδικά για προστασία ειδών όπως το Όρνιο, ο Γυπαετός και ο Φιδαετός.

Απαγόρευση εκσκαφών κατά τις περιόδους έντονων βροχοπτώσεων.

Αποκατάσταση του χώρου μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και διατήρηση ελεύθερης πρόσβασης για κτηνοτροφικές δραστηριότητες.

Η απόφαση προβλέπει επίσης ότι η διάνοιξη δρόμων και η συντήρησή τους θα πραγματοποιούνται με δημόσια πρόσβαση και ευθύνη της εταιρείας, ενώ η μη συμμόρφωση στους όρους μπορεί να οδηγήσει σε ανάκληση της άδειας επέμβασης.