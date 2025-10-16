Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο

ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ

ΕΤΩΝ 87

Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.

Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.

Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Ντίνα

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάσω Παλαιοκώστα & Γιώργος Μπέης Νικόλαος Παλαιοκώστας & Πελαγία Ναθαναηλίδου

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελευθερία & Γιώργος, Νικόλαος, Ευαγγελία & Χάρης, Χρήστος, Ραφαέλα

ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Ιωάννης, Νεφέλη

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΣημ.

1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..

2) Ο Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.

Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών ” Παναγιώτου”.