Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο
ΧΡΗΣΤΟ ΝΙΚ. ΠΑΛΑΙΟΚΩΣΤΑ
ΕΤΩΝ 87
Θανόντα κηδεύουμε την Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 3.00μ.μ., στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων.
Παρακαλούμε τους συγγενείς και φίλους να προσέλθουν και συνοδεύσουν την εκφορά του.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ Ελένη Ντίνα
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ Βάσω Παλαιοκώστα & Γιώργος Μπέης Νικόλαος Παλαιοκώστας & Πελαγία Ναθαναηλίδου
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ Ελευθερία & Γιώργος, Νικόλαος, Ευαγγελία & Χάρης, Χρήστος, Ραφαέλα
ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ Ιωάννης, Νεφέλη
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣΣημ.
1) Η σορός θα μεταφερθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής Τρικάλων, την Παρασκευή 17 – 10 – 2025 και ώρα 2.30μ.μ..
2) Ο Καφές θα προσφερθεί στην αίθουσα κοινωνικών εκδηλώσεων του Ιερού Ναού Αγίου Αθανασίου Αγίας Μονής.
Την τελετή επιμελείται το γραφείο τελετών ” Παναγιώτου”.
