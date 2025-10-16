Ζωή για δεύτερη φορά έδωσε μία 60χρονη μητέρα στον 32χρονο γιο της στον Βόλο, δωρίζοντάς του τον νεφρό της. Η μεταμόσχευση ολοκληρώθηκε σήμερα με επιτυχία και δότρια και λήπτης, μητέρα και γιος, φαίνεται να είναι καλά στην υγεία τους.

Πρόκειται για την όγδοη μεταμόσχευση που γίνεται φέτος στη Μαγνησία και έγινε στη Μονάδα Μεταμοσχεύσεων Οργάνων του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Είναι μάλιστα η πρώτη για φέτος που γίνεται από ζώντα δότη.

Την ευχάριστη είδηση της επιτυχούς μεταμόσχευσης έκανε γνωστή ο Σύλλογος Νεφροπαθών Μαγνησίας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συλλόγου, Βασίλη Γιαννάκο, μητέρα και γιος είναι καλά στην υγεία τους και σύντομα, όπως δήλωσε στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ, αναμένεται να πάρουν εξιτήριο και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους.

Ο 32χρονος Βολιώτης υποβαλλόταν σε αιμοκάθαρση για διάστημα μικρότερο του ενός έτους, όταν η μητέρα του, που είναι συμβατή δότρια αποφάσισε να του δώσει, ξανά, ζωή.

Σύμφωνα με τον κ. Γιαννάκο ο 32χρονος θεωρείται από τους τυχερούς, καθώς αυτή τη στιγμή σε λίστα αναμονής μόνο στη Μαγνησία, βρίσκονται περίπου 55 έως 60 νεφροπαθείς, που περιμένουν το πολύτιμο μόσχευμα, από έξι έως και 13 χρόνια.