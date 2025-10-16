Βαρύ πένθος για τον βουλευτή Μαγνησίας Χρήστο Μπουκώρο. Αργά το απόγευμα σήμερα Πέμπτη, στην πατρική του οικεία στον Αλμυρό, απεβίωσε η μητέρα του, Βασιλική Μπουκώρου, σε ηλικία 89 ετών.

Η εκλιπούσα καταλείπει τα παιδιά της Χρήστο και Βάσω, Χρυσοβαλάντη και Άννα, Ελένη και Αναστάσιο, καθώς και τα εγγόνια της Γεώργιο, Ανδρέα και Γεώργιο.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί αύριο, Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, και ώρα 13:30, στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Αλμυρού. Η σορός της εκλιπούσας θα βρίσκεται στην εκκλησία από τις 13:00.

Η οικογένεια του βουλευτή παρακαλεί συγγενείς και φίλους, αντί στεφάνων να ενισχύσουν το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Γηροκομείο Βόλου».

