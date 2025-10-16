Στην εισαγγελέα του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε ξανά σήμερα το μεσημέρι μετά από δυο αναβολές 9/10 και 10/10 ένας 45χρονος μόνιμος κάτοικος Αττικής, κατηγορούμενος για σωματική βλάβη από αμέλεια, επικίνδυνη οδήγηση υπό την επήρεια οινοπνεύματος από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ξένα πράγματα και ανθρώπους, οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και εγκατάλειψη τόπου ατυχήματος με πρόκληση τραυματισμού.

Το ιστορικό

Το τροχαίο συνέβη τα σήμερα τα ξημερώματα, της Πέμπτης 9 Οκτωβρίου, γύρω στις 5:00 π.μ., στη συμβολή των οδών Αναλήψεως και Περραιβού στον Βόλο. Ο 45χρονος οδηγός φέρεται να προσέκρουσε με το όχημά του σε σταματημένη δίκυκλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινε ένας 47χρονος, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο οδηγός εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος, ενώ αυτόπτης μάρτυρας —ο αδελφός του τραυματία— τον ακολούθησε και κατάφερε να ακινητοποιήσει το όχημα στον κόμβο της Γορίτσας. Άμεσα ειδοποιήθηκε περιπολικό της Τροχαίας, το οποίο διενήργησε αλκοτέστ στον οδηγό. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως βρισκόταν υπό την επήρεια οινοπνεύματος, με ένδειξη 0,87 γραμμάρια αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, με όριο τα 0,25 γραμμάρια. Ο άνδρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο κρατητήριο.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Βόλου, όπου παρέμεινε για αρκετές ώρες, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ο 47χρόνος αποχώρησε από το Γενικό Νοσοκομείο Βόλου με κάταγμα άνω άκρου καθώς και κακώσεις στα πλευρά.

Στο δικαστήριο

Σε τακτική δικάσιμο στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο θα διεξαχθεί τελικά η δίκη, που ορίστηκε για τις 16 Φεβρουαρίου 2026, καθώς σήμερα προσκομίστηκαν ιατρικά έγγραφα του συνήγορου υπεράσπισης του 45χρονου κατηγορουμένου, σύμφωνα με τα οποία δηλωσε απών λόγω ασθένειας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το αυτόφωρο αναβλήθηκε ήδη δυο φορές, μια καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι απουσίαζαν μάρτυρες «κλειδιά» και δεύτερη καθώς παρουσίαζε κώλυμα ο συνήγορος υπεράσπισης.

ΜΑΡΙΑΡΕΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΥ, The Newspaper