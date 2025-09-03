Κοινοί Θνητοί: «Δεν πιστεύουμε πως η τέχνη θα αλλάξει τον κόσμο, αλλά πως με σύμμαχο την τέχνη η αλλαγή του κόσμου αποκτά ρυθμό».

Το 8μελές συγκρότημα από το Αλιβέρι της Εύβοιας δεν έρχονται στα Τρίκαλα πρώτη φορά. Η συναυλία τους, όμως, την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη στο Φεστιβάλ της ΚΝΕ , θα είναι η πρώτη τους συναυλία σε ανοιχτό χώρο στα Τρίκαλα.

Οι Κοινοί Θνητοί χρησιμοποιούν την μουσική του ως μέσο έμπνευσης για έναν καλύτερο κόσμο, αναδεικνύοντας μέσα από τους ανθρωπιστικού χαρακτήρα αφυπνιστικούς στίχους του τα αδιέξοδα ενός συστήματος που διαρκώς εθελοτυφλεί, αδικεί και συγκαλύπτει…

Η μουσική τους έχει πολλές επιρροές χωρίς να έχει ταμπέλες, αφού δεν κατατάσσονται σε κανένα συγκεκριμένο μουσικό είδος. Για αυτόν τον λόγο δίκαια θεωρούνται ως ένα από τα πιο καινοτόμα συγκροτήματα της εγχώριας σκηνής. Μπλέκουν ορμητικά ρυθμούς και μουσικά όργανα σε ένα μιξάρισμα ηχοχρωμάτων μιας καταιγιστικής full band, που ραπάρει ταξιδεύοντας από την ελληνική παραδοσιακή μουσική, στο ροκ και το χιπ-χοπ.

Η τέχνη τους είναι η φωνή τους και η πένα τους η δύναμη που τους ωθεί να συνεχίζουν. Δημιουργούν κοινωνικό προβληματισμό εκφράζοντας τα «φάλτσα των καιρών», «κόντρα στους καιρούς». «Δεν κάνουν τσιμουδιά». Εμπνέουν και πυροδοτούν.

★ Κοινοί Θνητοί (Full Band) ★

Βασίλης Φωτιάς: Τραγούδι

Μητσοφου: Ραπ

Αντώνης Μεϊμάρης: Μπάσο

Τάσος Μεϊμάρης: Λαούτο, Τρομπέτα, Φωνή

Παναγιώτης Μπαρόλας: Κιθάρα, Φωνή

Κωνσταντίνος Μαργαρίτης: Πλήκτρα

Στέλιος Γκίνης: Τύμπανα

Ηχοληψία: Κωνσταντίνος Γιαννόπουλος

Λειτουργία: Χρήστος Παπάς-Κρεμμύδας

Ραντεβού λοιπόν, την Παρασκευή 12 Σεπτέμβρη, στο 51ο Φεστιβάλ της ΚΝΕ , στο πάρκο Ματσόπουλου!