Η «νέα εποχή» για την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας έχει ήδη ξεκινήσει! Οι εργασίες κατασκευής των νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, φέρνοντας τον Βόλο πιο κοντά από ποτέ στη δημιουργία μιας σύγχρονης πανεπιστημιούπολης που θα αλλάξει το ακαδημαϊκό τοπίο της πόλης.

Το φιλόδοξο έργο, που ξεκίνησε το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, αναπτύσσεται δίπλα στα υπάρχοντα κτίρια της Σχολής στο Πεδίον Άρεως, σε απόσταση μόλις 1,5 χλμ. από το κέντρο του Βόλου. Το νέο συγκρότημα θα αποτελείται από τρεις κύριους κτιριακούς όγκους (Α, Β, Γ), ενιαίο υπόγειο με θέσεις στάθμευσης και θα φιλοξενεί πλήθος σύγχρονων εγκαταστάσεων: 17 αίθουσες διδασκαλίας, 15 ερευνητικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, τρία αμφιθέατρα –μεγαλύτερο αυτό των 250 θέσεων–, γραφεία προσωπικού, αναγνωστήριο και χώρους εκθέσεων.

Το κτίριο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών, συνολικής επιφάνειας 17.603 τ.μ., σχεδιάζεται με γνώμονα την προσβασιμότητα και τις σύγχρονες ανάγκες εκπαίδευσης, ενώ δίπλα του θα ανεγερθεί και το νέο κτίριο του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών (14.855 τ.μ.), με 15 αίθουσες διδασκαλίας, 10 εργαστήρια, αμφιθέατρο 135 θέσεων και υπόγειο πάρκινγκ 82 θέσεων.