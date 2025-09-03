Μετά την δημοσιοποίηση των πρώτων ελέγχων που έδειξαν παράνομες επιδοτήσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι η έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πάει μέχρι το τέλος και πως θα επιστραφούν τα κλοπιμαία σε αυτούς που τα δικαιούνται.

Μόνο η αρχή της έρευνας στα πρώτα ΑΦΜ σε Κρήτη, Θεσσαλία και Δυτική Μακεδονία, κατέδειξαν το μέγεθος της ρεμούλας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με παράνομες επιδοτήσεις ύψους 22.000.000 ευρώ σε 1036 φυσικά πρόσωπα.

Οι έλεγχοι συνεχίζονται και περιουσίες δεσμεύονται με το Μέγαρο Μαξίμου να διαμηνύει ότι τα κλεμμένα θα επιστραφούν.

Από την έρευνα προέκυψε ότι πρωταθλήτρια στις ψευδείς δηλώσεις ζωικού κεφαλαίου και αγροτικών εκτάσεων είναι η Κρήτη, όπου δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα από τις Αρχές, λόγω και των καταγγελιών που είχαν έρθει στη δημοσιότητα. Για τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η… ρετσινιά του ΟΠΕΚΕΠΕ πέφτει βαριά πάνω στη Νέα Δημοκρατία, με το σκάνδαλο να φέρνει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή της.

Οι απίστευτες περιπτώσεις με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μέσα στο σκάνδαλο με τους χιλιάδες δήθεν κτηνοτρόφους και αγρότες που ωφελήθηκαν υπάρχουν και κάποιες περιπτώσεις ακραίων παρανομιών. Κάποιοι ήταν υφιστάμενοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι, οι οποίοι όμως πήραν πολύ περισσότερα από όσα δικαιούνταν. Μόνο ένας άνδρας στην Κοζάνη φαίνεται να πήρε, ως μη όφειλε, σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ.

Συγκεκριμένα:

Κοζάνη

-72χρονος 980.000 €

-83χρονος ​ 100.000 €

Τρίκαλα

-69χρονος 1​.000.000 €​

(παράνομα τα 620.000 €)

Μέτσοβο

-46χρονος ​ 250.000 €

(παράνομα τα 110.000 €)

Αγρίνιο

-46χρονος ​ 250.000 €

(παράνομα τα 110.000 €)

Κρήτη

-28χρονος 275.000 €

-48χρονος 200.000 €

Η έρευνα των οικονομικών αρχών θα συνεχιστεί σε περίπου 600.000 ΑΦΜ, ενώ την ίδια ώρα όσοι έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις θα βρεθούν ενώπιον και ποινικών αδικημάτων, όπως απάτη, πλαστογραφία και εγκληματική οργάνωση.

ΠΗΓΗ: metatv.gr