Δασική πυρκαγιά ξεκίνησε περί τις 2 μ.μ στην περιοχή του Νεοχωρίου Καρδίτσας, στη λίμνη Πλαστήρα και ειδικότερα στην περιοχή Κασιουρέικα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του KarditsaLive.Net στο σημείο αρχικά βρέθηκαν 2 οχήματα με 5 πυροσβέστες δίνοντας έμφαση στο να μην επεκταθεί η πυρκαγιά στο ελατόδασος της περιοχής ενώ ζητήθηκαν άμεσα περαιτέρω επίγειες ενισχύσεις καθώς και συνδρομή εναέριων μέσων.

Επιπλέον ο Δήμος Λίμνης Πλαστήρα συνέδραμε με οχήματα της πολιτικής προστασίας.

Περί τις 15.30 και αφού ενήργησαν στο σημείο 14 πυροσβέστες με 6 οχήματα, πυροσβετικό ελικόπτερο καθώς και εθελοντές η πυρκαγιά οριοθετήθηκε. Κάηκαν περί τα 10 στρέμματα ελατόδασος και χορτολιβαδική έκταση.

Το Ανακριτικό Τμήμα της Π.Υ. Καρδίτσας θα αναλάβει την έρευνα για το συμβάν ενώ στο σημείο θα παραμείνουν δυνάμεις ώστε να αποφευχθεί περίπτωση αναζωπύρωσης.