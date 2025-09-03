Ο Δήμος Μετεώρων, στο πλαίσιο του πολιτιστικού προγράμματος «Μετέωρα Τέχνης 2025», διοργανώνει το 1ο Φεστιβάλ Φιλαρμονικών το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2025, μετατρέποντας τους δρόμους της πόλης και την κεντρική Πλατεία Ρήγα Φεραίου σε μια μεγάλη μουσική σκηνή.

Το φεστιβάλ φιλοδοξεί να αναδείξει τη δύναμη της μουσικής ως γέφυρα φιλίας, πολιτιστικής συνεργασίας και καλλιτεχνικής έκφρασης, μέσα από την αρμονία των πνευστών και τους ρυθμούς των φιλαρμονικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

19:30 | Παρελάσεις και μουσικές παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης

| Παρελάσεις και μουσικές παρεμβάσεις στους δρόμους της πόλης 20:15 | Κεντρική εκδήλωση στην Πλατεία Ρήγα Φεραίου

Συμμετέχουν οι Φιλαρμονικές των Δήμων:

Ελασσόνας

Ηγουμενίτσας

Τρικκαίων

Τυρνάβου

Μετεώρων

Μέσα από τις αρμονίες των πνευστών και τους ρυθμούς, ζωντανεύει το πνεύμα της μουσικής και της φιλίας, δημιουργώντας μια μοναδική εμπειρία που ενώνει πολιτισμούς, παραδόσεις και καρδιές.

Η εκδήλωση είναι ανοιχτή στο κοινό και η είσοδος ελεύθερη.