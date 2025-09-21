Με ιδιαίτερη λαμπρότητα τελέστηκε την Κυριακή το πρωί το Ύψωμα του Αγίου Νικήτα του Γότθου, από τον Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Νομού Τρικάλων, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου.

Στην ιερή ακολουθία παρευρέθηκαν μέλη και φίλοι του Συνδέσμου, τιμώντας τη μνήμη του Αγίου Νικήτα, του ανδρείου στρατιώτη που υπήρξε παράδειγμα πίστης, ανδρείας και θυσίας.

Μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας αντάλλαξαν ευχές για υγεία, δύναμη και συνέχεια στο έργο και την αποστολή του Συνδέσμου.