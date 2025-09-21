Με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 και την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 οι Ιερές Ακολουθίες των Εγκαινίων του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου Τρικάλων.

Το απόγευμα του Σαββάτου, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσόστομο, κλήρος και λαός υποδέχθηκαν με ευλάβεια έμπροσθεν του Ιερού Ναού την Τιμία Κάρα του Αγίου Νικολάου του εκ Μετσόβου. Ακολούθησε ο πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου και συγχοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γραδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου.

Κατά την ομιλία του ο Σεβασμιώτατος Ιωαννίνων κ.Μάξιμος αναφέρθηκε με συγκίνηση στο γεγονός ότι «έφθασε πλέον ο καιρός των εγκαινίων» και υπογράμμισε τη σημασία να μένει ο Ναός κέντρο πίστεως, προσευχής και πνευματικής ζωής για όλους τους πιστούς.

Το πρωί της Κυριακής τελέσθηκε με κάθε εκκλησιαστική τάξη η Ιερά Ακολουθία των Εγκαινίων και αμέσως μετά η πρώτη Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Μαξίμου και συνιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ. Χρυσοστόμου. Στο τέλος της Θείας Λειτουργίας ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτησ κ. Χρυσόστομος απηύθυνε πατρικό λόγο προς το πολυπληθές εκκλησίασμα, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς όλους όσοι συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση και ολοκλήρωση του Ναού, καθώς και προς τους πιστούς που συμμετείχαν με κατάνυξη στις Ιερές Ακολουθίες.

ΟΜΙΛΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΤΡΙΚΚΗΣ κ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ

Αγαπητοί μου αδελφοί, «Αύτη η ημέρα ην εποίησεν ο Κύριος, αγαλλιασώμεθα και ευφρανθώμεν εν αυτή». Σήμερα είναι ημέρα χαράς και πνευματικής πανηγύρεως. Σήμερα ο Κύριος μάς αξίωσε να ζήσουμε ένα από τα ιερότερα γεγονότα της ζωής της Εκκλησίας: τα εγκαίνια του ιερού αυτού ναού. Τα εγκαίνια είναι για τον ναό ό,τι είναι το άγιο βάπτισμα για τον άνθρωπο. Όπως ο άνθρωπος γεννιέται πνευματικά μέσα από την κολυμβήθρα, έτσι και ο ναός από τη στιγμή των εγκαινίων γίνεται επίσημα κατοικητήριο του Θεού, οίκος προσευχής, «ουρανός επί γης».

Είδαμε όλοι την ιερή τελετή: την τοποθέτηση των ιερών λειψάνων στην αγία τράπεζα, το άλειμμα με το άγιο μύρο, την κάλυψή της με τα νέα καταστόλιστα ιερά καλύμματα. Από αυτήν την ώρα ο ναός αυτός είναι καθαγιασμένος για πάντα. Εδώ πλέον θα τελείται η Θεία Ευχαριστία, θα αναβλύζει η χάρη του Θεού και θα αγιάζονται όσοι με πίστη προσέρχονται.

Τα εγκαίνια σηματοδοτούν την αρχή μιας νέας ζωής για την ενορία. Ο ναός γίνεται το κέντρο της λατρευτικής ζωής, το σημείο αναφοράς για τις χαρές και τις λύπες μας, για τα βαπτίσματα, τους γάμους, τις πανηγύρεις, αλλά και για τις κηδείες, τα τρισάγια και τα μνημόσυνά μας. Και επειδή ο ναός αυτός είναι ενσωματωμένος με το κοιμητήριο, θα αποτελεί πλέον και το κέντρο της προσευχής μας για όλους τους κεκοιμημένους αδελφούς μας.

Και επιτρέψτε μου, μια προσωπική εξομολόγηση: ακριβώς πίσω από το ιερό αυτού του ναού, μπαίνοντας στην είσοδο του Α’ Κοιμητηρίου δεξιά, εκεί θέλω να είναι ο τόπος της ταφής μου, όταν με καλέσει ο Κύριος. Αδελφοί μου, από σήμερα ο ναός αυτός δεν είναι πια απλώς μια όμορφη οικοδομή. Είναι «ο τόπος όπου ίσταται ο Χριστός», όπως λέει ο ιερός Χρυσόστομος. Είναι το ιερό καταφύγιο όπου όλοι μπορούμε να βρούμε παρηγοριά, δύναμη, συγχώρηση και ελπίδα. Ανακοινώνω σήμερα ότι ο ναός θα τιμάται πλέον όχι μόνο στο όνομα του Αγίου Νικολάου, αλλά και στον Όσιο Νικηφόρο τον Λεπρό, όπου υπάρχει και λείψανο στο ναό, και στην Παναγία την Τριχερούσα, για την οποία ο π. Δημήτριος φρόντισε να κατασκευαστεί ασημένιο πουκάμισο, έτσι θα πανηγυρίζει τρεις φορές τον χρόνο και όλοι εμείς θα συμβάλλουμε οικονομικά, όσο μπορεί ο καθένας, για να ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Και τώρα επιτρέψτε μου να εκφράσω τις ευχαριστίες μου.

Πρώτα ευχαριστώ θερμά τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιωαννίνων κ. Μάξιμο, που ήρθε από την αγία γη της Ηπείρου, από τη γενέτειρα του Αγίου Νικολάου, και προεξήρχε της τελετής. Σεβασμιώτατε, η παρουσία σας είναι ευλογία και χαρά για όλη τη Μητρόπολή μας. Ιδιαίτερη μνεία οφείλω στον προϊστάμενο του ναού, τον πρωτοπρεσβύτερο Δημήτριο Κυρίτση.

Ο π. Δημήτριος δεν είναι απλώς ένας εφημέριος, αλλά ένας αληθινός αγωνιστής και εργάτης του Ευαγγελίου. Με άοκνο ζήλο εργάστηκε επί μήνες για να είναι σήμερα ο ναός έτοιμος, ευπρεπισμένος, λαμπρός. Μερίμνησε να αγοραστούν νέα ιερά καλύμματα, να στολιστεί η αγία τράπεζα με κεντημένη στόλη, να τοποθετηθούν νέες ποδιές στο τέμπλο, να καθαριστούν και να γυαλιστούν τα πάντα. Οργάνωσε επιτροπές, συντόνισε συνεργάτες, φρόντισε για κάθε λεπτομέρεια, για να είναι όλα άρτια. Και δεν έμεινε μόνο εκεί· θα προσφέρει μάλιστα και ένα σημαντικό ποσό για την κατασκευή της νέας εικόνας της Παναγίας της Τριχερούσας, εις μνήμην της μακαριστής πρεσβυτέρας του Ελένης. Η πράξη αυτή είναι μνημείο πίστεως, αγάπης και ευγνωμοσύνης.

Ευχαριστώ θερμά τους επιτρόπους του ναού, τον βυζαντινό χορό των ιεροψαλτών του Ιερού Ναού, που έψαλλαν τόσο κατανυκτικά τους βυζαντινούς ύμνους και ιδιαίτερα τον κ. Βάιο Λάσκο, πρωτοψάλτη του ναού, που διεύθυνε τη χορωδία, όλα τα μέλη, και κυρίως τον λαμπαδάριο του ναού κ.Ιωάννη Καραλή, για την πνευματική ωφέλεια που μας χάρισαν, τους συνεργάτες του π. Δημητρίου, όλους τους εθελοντές και δωρητές, όσους εργάστηκαν με κόπο, με μεράκι και με προσευχή για να φτάσουμε σε αυτή τη μεγάλη ημέρα.

Αδελφοί μου, σήμερα ανοίγει μια καινούργια σελίδα στην ιστορία της ενορίας σας. Σας καλώ να γεμίζετε τον ναό αυτό με την προσευχή σας, με τα παιδιά σας, με τις χαρές και τις λύπες σας. Να είναι πάντα φάρος πίστεως και καταφυγή σωτηρίας. Ο Άγιος Νικόλαος, ο Όσιος Νικηφόρος και η Παναγία η Τριχερούσα να σκεπάζουν όλους σας. Εύχομαι τα χρόνια που ξεκινούν από σήμερα να είναι ευλογημένα και γεμάτα καρπούς πνευματικούς.