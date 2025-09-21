Αντιπροσωπεία κληρικών και πλήθος πιστών της Μητροπόλεώς μας ταξίδεψε μαζί με τον Σεβασμιώτατο Τρίκκης κ. Χρυσόστομος, με πούλμαν από τα Τρίκαλα και ιδιαιτέρως από τους Ταξιάρχες, την ευλογημένη γενέτειρα του νέου Μητροπολίτου για την ενθρόνιση του Τρικαλινής καταγωγής Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ

Η χαρά όλων ήταν συγκλονιστική και απερίγραπτη· χαρά του Επισκόπου, του κλήρου και του λαού, που βλέπουν έναν δικό τους άνθρωπο, καρπό της γης μας, να αναδεικνύεται σε Ποιμενάρχη και να αναλαμβάνει την ευθύνη μιας τόσο ιστορικής Μητροπόλεως.

Ο Σεβασμιώτατος Τρίκκης κ. Χρυσόστομος είχε εγκάρδια συνάντηση με τον νέο Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Ιωάννη, τον οποίο συνεχάρη θερμά, καθώς πριν λίγους μήνες διαδέχθηκε τον Μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο.

Του ευχήθηκε ο Θεός να του χαρίζει υγεία, φωτισμό και δύναμη ώστε να συνεχίσει το σπουδαίο έργο της Ορθοδοξίας στην Αλβανία.

Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης Τρίκκης κ. Χρυσόστομος συνεχάρη προσωπικά τον νέο Μητροπολίτη Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, και του πρόσφερε ως δώρο μία προσωπική του Αρχιερατική Μίτρα και του ευχήθηκε να έχει μια μακρά, καρποφόρα και άλυπη Αρχιερατεία, γεμάτη χαρά, ειρήνη και πατρική αγάπη προς το ποίμνιό του. Τον περιμένουμε με ανυπομονησία στα Τρίκαλα, για να μοιραστεί μαζί μας τη χαρά και την ευλογία του Θεού.

Η τοπική μας Εκκλησία ζει μεγάλες στιγμές. Η εκλογή και ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου κ. Ναθαναήλ αποτελεί δώρο του Θεού για την Μητρόπολή μας, αλλά και για ολόκληρη την Ορθοδοξία στην Αλβανία. Προσευχόμαστε να τον στηρίζει ο Χριστός, να τον σκεπάζει η Παναγία και να τον ενδυναμώνει ο Άγιος Βησσαρίων, ώστε η αρχιερατική του διακονία να είναι πολύκαρπη και σωτηριώδης.

Λόγος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Τυράννων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ. Ιωάννου, κατά την ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ

«Σεβασμιώτατοι Αρχιερείς, σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, ευλαβές πλήρωμα της Ιεράς Μητροπόλεως Αργυροκάστρου.

«Εξομολογήσομαί σοι, Κύριε, εν όλη καρδία μου, διηγήσομαι πάντα τα θαυμάσιά σου» (Ψαλμ. 9:1). Αυτά τα λόγια του Ψαλμωδού εκφράζουν την καρδιά μας με χαρά και συγκίνηση για όλα όσα έχει κάνει ο Θεός για μας. Συγκεντρωθήκαμε σήμερα εδώ στον Καθεδρικό Ναό της «Αναστάσεως του Χριστού» για την ενθρόνιση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αργυροκάστρου κ. Ναθαναήλ, έναν πιστό διάκονο που για περισσότερες από τρεις δεκαετίες έχει ιδρώσει κοπιάζοντας για την ενδυνάμωση της Εκκλησίας μας.

Σεβασμιώτατε, εν Χριστώ Αδελφέ και συλλειτουργέ, η πορεία της διακονίας σου ξεκίνησε το έτος 1991, όταν ήλθες σε αυτήν την επαρχία του Αργυροκάστρου, στην πιο δύσκολη στιγμή της ανασυγκρότησης της Εκκλησίας μας από τα ερείπια του αθεϊσμού. Σε μια εποχή μεγάλης στέρησης και πείνας για τον Χριστό, έγινας ακούραστος εργάτης του Ευαγγελίου.

Κατά τα πρώτα έτη, από το 1991 έως το 2012, περιπάτησες στα χωριά του Αργυροκάστρου, της Πεσπέλης, της Πρεμετής, των Αγίων Σαράντα και του Δελβίνου, φέρνοντας μήνυμα παρηγοριάς και χαράς. Με τον λόγο σου και τη μαρτυρία της ζωής σου αναζωογόνησες την πίστη στις καρδιές των ανθρώπων, παρηγόρησες τα παθήματα του λαού μας. Σε κάθε χωριό που επισκεπτόσουν, άφησες ανεξίτηλα ίχνη αγάπης και διακονίας.

Παράλληλα με το ποιμαντικό έργο, ανέλαβες ένα άλλο σημαντικό καθήκον – στο Εκκλησιαστικό Λύκειο «Τίμιος Σταυρός» στο Αργυρόκαστρο. Δίδαξες με υποδειγματική αφοσίωση. Οι μαθητές σου σε θυμούνται όχι μόνο ως σπουδαίο δάσκαλο, αλλά ως πνευματικό πατέρα, που τους καθοδήγησε με αγάπη στον δρόμο του Χριστού.

Η ικανότητά σου να προσελκύεις τους νέους προς την Εκκλησία υπήρξε εξαιρετική. Με τον λόγο σου, με το προσωπικό σου παράδειγμα και με την πατρική σου αγάπη, κατόρθωσες να φέρεις πολλούς νέους στην αγκαλιά της Εκκλησίας. Ορισμένοι από αυτούς σήμερα διακονούν ως κληρικοί, δάσκαλοι, κατηχητές ή απλώς ως ενεργοί πιστοί, γινόμενοι οι ίδιοι κήρυκες του Ευαγγελίου στην κοινωνία μας.

Ως πνευματικός πατέρας, έχεις σταθεί ώρες ατελείωτες στο εξομολογητήριο, ακούγοντας με υπομονή τις θλίψεις και τις αγωνίες των πιστών, συμβουλεύοντας με σοφία και παρηγορώντας με την αγάπη του Χριστού.

Είσαι ακούραστος λειτουργός του Υψίστου. Κάθε μέρα, από τις πρώτες πρωινές ώρες, είσαι παρών στο Ιερό Βήμα, τελώντας τη Θεία Λειτουργία με ευλάβεια. Η ακριβής τήρηση των ιερών κανόνων, ο σεβασμός στη λειτουργική παράδοση και η φροντίδα για κάθε λεπτομέρεια των ακολουθιών, αποτελούν παράδειγμα για όλους τους νέους κληρικούς.

Υπηρέτησες για μεγάλο χρονικό διάστημα με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Δημήτριο, τον προκαθήμενο σου. Και από τον Ιανουάριο του 2012, όταν χειροτονήθηκες Μητροπολίτης Αμαντίας από τον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, άρχισες ένα νέο κεφάλαιο στη διακονία σου. Για περισσότερα από 13 χρόνια υπηρέτησες με συνέπεια στη διακονία σου. Σε αυτή την περίοδο, η εμπειρία σου εμπλουτίστηκε ακόμη περισσότερο. Η διακονία σου σε θέσεις της Εκκλησίας υπήρξε σημαντική. Υπηρέτησες ως Αρχιγραμματέας της Ιεράς Συνόδου και υπεύθυνος για τη φροντίδα του Καθεδρικού Ναού των Τυράννων, «Ανάσταση του Χριστού», από την πρώτη ημέρα λειτουργίας του.

Σεβασμιώτατε, σήμερα η Εκκλησία σε τιμά και σου εμπιστεύεται την πατρική καθοδήγηση αυτής της ιστορικής Μητροπόλεως, μιας Μητροπόλεως με μεγάλες προκλήσεις αλλά και μεγάλες δυνατότητες. Το Αργυρόκαστρο, αυτή η όμορφη πόλη, από το μαρτύριό της πολιτιστικής κληρονομιάς μέχρι τον δυναμισμό ενός λαού που έχει την εμπειρία του πόνου, της πίστης και της αγάπης προς τον Θεό. Το παράδειγμα των προκατόχων σου, ο ζήλος και την αγάπη που έδειξαν, είναι για σένα πηγή έμπνευσης. Ως Αρχιεπίσκοπος και αδελφός σου, αλλά και μαζί με την ευλογημένη Μητρόπολη, σου εκφράζουμε ευγνωμοσύνη για δεκαετίες διακονίας και προσδοκούμε να σχεδιάζομε και να οικοδομήσουμε μαζί την επόμενη φάση της πορείας σου και της Μητροπόλεώς σου.

Οι προκλήσεις είναι πολλές: η πνευματική κατήχηση των νέων, οι αυξανόμενες δυσκολίες, η αυξανόμενη εκκοσμίκευση και η κοινωνική αδιαφορία είναι μεγάλες προκλήσεις. Όμως είμαστε πεπεισμένοι ότι με την εμπειρία σου, τη βαθιά θεολογική σου κατάρτιση και την πνευματική σου δύναμη, θα συνεχίσεις να καθοδηγείς με σοφία τον λαό του Θεού. Η Ιερά Σύνοδος, οι κληρικοί και όλος ο λαός θα σε στηρίξουν με προσευχή και αγάπη. Μαζί, με τη Χάρη του Θεού, θα συνεχίσουμε το μέγα έργο της πνευματικής αναγέννησης του πολύπαθου λαού μας.

Αγαπητέ αδελφέ, να έχεις πάντοτε στην καρδιά και τη διάνοιά σου τα λόγια του Αποστόλου Παύλου:

«Προσέχετε ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.» (Πράξεις 20:28).

Ο Κύριος να σου χαρίζει υγεία, δύναμη και σοφία για να εκπληρώσεις θεάρεστα την ιερή αυτή διακονία! Άξιος επί πολλά έτη! Αμήν!

Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης εξέφρασε τη βαθιά συγκίνησή του και την ευγνωμοσύνη του προς τον Θεό για την ανάληψη της ποιμαντικής ευθύνης της ιστορικής Μητροπόλεως Αργυροκάστρου. «Έρχομαι ως ποιμένας και διάκονος και όχι ως ηγέτης και εξουσιαστής. Δεν έρχομαι με μεγάλα λόγια, αλλά με τη βαθιά επιθυμία να ακούσω, να βοηθήσω, να οικοδομήσουμε μαζί μια Εκκλησία που αναπνέει με την αγάπη του Χριστού και με τη σοφία των Πατέρων μας», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Ναθαναήλ, υπενθυμίζοντας την 20ετή διακονία του στην περιοχή ως ιερέας από το 1991 έως το 2012.

Ο νέος Μητροπολίτης αναφέρθηκε εκτενώς στην ιστορική και πνευματική κληρονομιά του Αργυροκάστρου, τονίζοντας ότι «το Αργυρόκαστρο δεν είναι απλώς μια όμορφη πόλη με πέτρες και κάστρα, αλλά ένας ιερός τόπος όπου η ιστορία και η πίστη είναι αλληλένδετες». Υπενθύμισε το πέρασμα του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού από την περιοχή και έκανε αναφορά στους πολλούς αγίους και μάρτυρες που συνδέονται με τη Μητρόπολη, μεταξύ των οποίων ο εν Αγίοις πατήρ Σωφιανός Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως και Αργυροκάστρου, οι άγιοι μάρτυρες Θερινός και Δονάτος που μαρτύρησαν στο Βουθρωτό, ο Όσιος Νήφων από το Λούκοβο ο Καυσοκαλυβίτης, ο Νεομάρτυρας Χρήστος ο κηπουρός από την Πρεμετή και ο Όσιος Γεράσιμος Μικραγιαννανίτης από το Δρόβιανη.

Με ιδιαίτερη συγκίνηση, ο κ. Ναθαναήλ αναφέρθηκε στον αείμνηστο Αρχιεπίσκοπο Αναστάσιο, από τον οποίο έλαβε τον αρχιερατικό βαθμό το 2012, αποκαλύπτοντας ότι τρεις μήνες πριν την κοίμησή του, ο μακαριστός Αρχιεπίσκοπος του είχε εκμυστηρευτεί την επιθυμία του να αναλάβει την Ιερά Μητρόπολη Αργυροκάστρου. «Πιστεύω ακράδαντα ότι πνευματικά βρίσκεται ανάμεσά μας και χαίρεται, προσεύχεται από τον ουρανό για τα πνευματικά του τέκνα», ανέφερε συγκινημένος. Επίσης, ευχαρίστησε τους αειμνήστους Μητροπολίτες Βερατίου Ιγνάτιο και Αργυροκάστρου Δημήτριο, ο οποίος επίσης επιθυμούσε να τον έχει διάδοχο.

Στον ενθρονιστήριο λόγο του, ο νέος Μητροπολίτης απηύθυνε έκκληση για ενότητα και συνεργασία, τονίζοντας: «Δεν μπορώ να εκπληρώσω αυτήν την αποστολή χωρίς εσάς. Η Εκκλησία είναι ένα σώμα. Σας καλώ όλους, κληρικούς και λαϊκούς, να ενωθούμε σε ένα νέο πνεύμα διακονίας. Να χτίσουμε γέφυρες, όχι τείχη». Αναγνωρίζοντας τις σύγχρονες προκλήσεις της περιοχής, όπως τη μετανάστευση των νέων, τις οικονομικές δυσκολίες και τον αυξανόμενο εκκοσμικευτισμό, ο κ. Ναθαναήλ δεσμεύτηκε να είναι κοντά σε κάθε πιστό, «με ευαισθησία και δικαιοσύνη», να ακούσει τη φωνή των νέων, των ηλικιωμένων, των φτωχών και των ξεχασμένων.

Η ενθρόνιση του Μητροπολίτη Ναθαναήλ σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ιστορική Μητρόπολη Αργυροκάστρου, με την ελπίδα της συνέχισης και ενίσχυσης του έργου πνευματικής αναγέννησης που ξεκίνησε μετά την πτώση του αθεϊστικού καθεστώτος, έργο στο οποίο ο ίδιος συμμετείχε ενεργά από τις πρώτες ημέρες της παρουσίας του στην Αλβανία.