​Η τεχνολογία εξελίσσεται με ιλιγγιώδεις ρυθμούς, αλλά μαζί της εξελίσσονται και οι μέθοδοι των απατεώνων. Η πιο πρόσφατη και πιο επικίνδυνη απειλή είναι η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) για την εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών. Ο καθηγητής Οικονομίας και Νέων Τεχνολογιών Μάριος Παπαευσταθίου φέρνει στο φως τις νέες αυτές τεχνικές που επιτρέπουν στους εγκληματίες να αδειάζουν λογαριασμούς με πρωτοφανή ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.

​Τι είναι το “deepfake” και πώς χρησιμοποιείται;

​Οι απατεώνες δεν περιορίζονται πλέον σε ψεύτικα email ή τηλεφωνήματα με κακή ποιότητα ήχου. Χρησιμοποιούν τεχνολογία “deepfake”, η οποία μπορεί να αναπαράγει με εντυπωσιακή ακρίβεια τη φωνή ενός οικείου προσώπου, ακόμα και την εικόνα του. Φανταστείτε να δέχεστε μια κλήση από την υποτιθέμενη κόρη ή τον γιο σας, η φωνή της/του οποίας είναι απολύτως πειστική, και να σας ζητά να κάνετε μια επείγουσα τραπεζική μεταφορά για να λύσει ένα φανταστικό πρόβλημα.

​Αυτή η τεχνική εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο παράγοντα: τον φόβο και την ανησυχία για τους δικούς μας ανθρώπους. Σε μια στιγμή πανικού, είναι εξαιρετικά δύσκολο να αντιληφθεί κανείς ότι η κλήση είναι ψεύτικη. Οι εγκληματίες έχουν την ευχέρεια να δημιουργήσουν ακόμα και ολόκληρες συνομιλίες με πλήρη ρεαλισμό, κάνοντας το θύμα να πιστεύει ότι μιλάει με κάποιον που εμπιστεύεται απόλυτα.

​Πώς μπορείτε να προστατευτείτε;

​Ο Τρικαλινός καθηγητής Μάριος Παπαευσταθίου τονίζει ότι η άμυνα βρίσκεται στην ενημέρωση και την προσοχή.

​ Αμφισβητήστε το επείγον : Οι απατεώνες δημιουργούν μια αίσθηση επείγοντος για να παρακάμψουν την κριτική σας σκέψη. Ποτέ μην βιάζεστε να κάνετε μια ενέργεια που σας ζητείται τηλεφωνικά ή μέσω μηνύματος, ειδικά αν αφορά χρήματα.

​ Επαληθεύστε την ταυτότητα : Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, καλέστε τον άνθρωπο που υποτίθεται ότι σας τηλεφώνησε σε ένα γνωστό σας νούμερο. Μην απαντάτε στην ίδια συνομιλία.

​ Ενημερώστε την τράπεζά σας : Σε περίπτωση που υποψιάζεστε απάτη, επικοινωνήστε αμέσως με την τράπεζά σας για να μπλοκάρετε τον λογαριασμό σας και να αναφέρετε το περιστατικό.

​Εκπαιδεύστε τον εαυτό σας: Μείνετε ενημερωμένοι για τις νέες μορφές απάτης και μιλήστε με την οικογένεια και τους φίλους σας για αυτές.

​Καθώς η τεχνολογία προχωρά, η ψηφιακή μας ασφάλεια γίνεται προσωπική μας ευθύνη. Οι απατεώνες εκμεταλλεύονται την τεχνητή νοημοσύνη για να μας παρασύρουν, αλλά με τη σωστή ενημέρωση και την προσοχή, μπορούμε να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας και τα περιουσιακά μας στοιχεία.