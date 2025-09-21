Μια μοναδική συναυλία, γεμάτη μνήμες, συγκίνηση και αυθεντικό λαϊκό ήχο, πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Δημοτικό Γήπεδο Κεφαλόβρυσου. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας και η Π.Ε. Τρικάλων, στο πλαίσιο των Τσιτσανείων αλλά και του εορτασμού για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Μίκη Θεοδωράκη, παρουσίασαν το μουσικό αφιέρωμα με τίτλο «Από τον Μίκη Θεοδωράκη στον Απόστολο Καλδάρα».

Η Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» μαζί με τους καταξιωμένους ερμηνευτές Σοφία Παπάζογλου, Παναγιώτη Πετράκη, Γιάννη Διονυσίου και Άγγελο Θεοδωράκη ταξίδεψαν το κοινό μέσα από τραγούδια-σταθμούς, λαϊκά, ζεϊμπέκικα, ερωτικά αλλά και λυρικά, που σημάδεψαν γενιές.

Στη συναυλία έδωσαν το παρών και μίλησαν οι απόγονοι των δύο σπουδαίων δημιουργών: η Μαργαρίτα Θεοδωράκη, κόρη του Μίκη, που χαρακτήρισε το πρόγραμμα «ιδιαίτερο και γεμάτο τραγούδια που σφράγισαν την Ελλάδα», καθώς και ο Κώστας Καλδάρας, γιος του Απόστολου, που τόνισε ότι «τα τραγούδια τους μιλούν για τον έρωτα, τον πόνο, τους αγώνες του λαού – είναι τραγούδια που μεγάλωσαν μαζί μας».

Δύο μουσικοί κόσμοι συναντήθηκαν επί σκηνής: ο πρωτομάστορας του λαϊκού τραγουδιού, ο Τρικαλινός Απόστολος Καλδάρας (1922-1990), και ο παγκοσμίως αναγνωρισμένος Μίκης Θεοδωράκης (1925-2021). Δύο διαφορετικοί αλλά συνάμα τόσο συγγενικοί μουσικοί δρόμοι, που έδεσαν σε ένα ενιαίο πρόγραμμα, προκαλώντας συγκίνηση και ενθουσιασμό στους θεατές.

Τα Τσιτσάνεια 2025 τίμησαν έτσι με τον καλύτερο τρόπο όχι μόνο το έργο του Μίκη Θεοδωράκη, αλλά και τη μεγάλη μουσική Σχολή των Τρικάλων, στο πρόσωπο του Απόστολου Καλδάρα, που συνεχίζει να φωτίζει το λαϊκό τραγούδι.