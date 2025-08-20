Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι γεμάτα με αναρτήσεις που προωθούν αυτή τη διατροφή, η οποία σύμφωνα με τους υποστηρικτές της, προβλέπει την αποχή από τους υδατάνθρακες και την εστίαση σε τροφές ζωικής προέλευσης, όπως μπριζόλες, αυγά και βούτυρο, και προσφέρει μια σειρά από οφέλη, μεταξύ των οποίων και η απώλεια βάρους.

Μια διατροφή πλούσια σε κόκκινο κρέας όμως, έχει συνδεθεί με πολλά προβλήματα υγείας, όπως καρδιακές παθήσεις και καρκίνο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι υποστηρικτές της διατροφής με βάση το κρέας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να εμφανίσουν παθήσεις όπως το σκορβούτο ή ακόμη και καρκίνο, λόγω της έλλειψης βιταμίνης C και φυτικών ινών.

Ο καρδιοχειρουργός Dmitry Yaranov, προειδοποιεί ότι μια διατροφή με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες, μπορεί επίσης να οδηγήσει σε εμφράγματα φαινομενικά «υγιείς» 35ρηδες.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έχει συγκεντρώσει πάνω από 11 εκατομμύρια προβολές, λέει ότι οι ασθενείς του μοιάζουν εξωτερικά με αγάλματα, λόγω της αυξημένης μυϊκής μάζας, αλλά το τι υπάρχει στο εσωτερικό των αγγείων τους είναι «μια διαφορετική ιστορία».

«Έχω περιθάλψει 35χρονους με εμφράγματα. Χωρίς συμπτώματα, χωρίς προειδοποίηση. Το να είσαι αθλητικός δεν σημαίνει ότι είσαι υγιής. Το χαμηλό σωματικό λίπος δεν συνεπάγεται χαμηλό κίνδυνο και οι κοιλιακοί δεν σε προστατεύουν από ρήξη της αθηρωματικής πλάκας».

Τι να ακολουθεί κάποιος επί χρόνια ακραία περιοριστικές δίαιτες, όπως είναι η λεγόμενη διατροφή των σαρκοφάγων (Carnivore Diet), μπορεί να οδηγήσει σε «υψηλά» επίπεδα χοληστερόλης, βλάβη στα αιμοφόρα αγγεία, χρόνια φλεγμονή και στένωση των αρτηριών, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Η συγκεκριμένη δίαιτα αποτελείται αποκλειστικά από ζωικά προϊόντα όπως το κρέας, τα ψάρια, τα αυγά και ορισμένα γαλακτοκομικά.

«Αν η διατροφή σας καταστρέφει το ενδοθήλιο, δεν έχει σημασία πόσο δυνατοί είναι οι δικέφαλοί σας. Θέλετε πραγματική υγεία; Μην ακολουθείτε ακραίες λύσεις».

Η διατροφή των σαρκοφάγων δεν προϋποθέτει τη μέτρηση θερμίδων. Αντ’ αυτού, τα τρόφιμα πρέπει να είναι πλούσια σε λιπαρά και πρωτεΐνες.

Το ενδιαφέρον για τη διατροφή των σαρκοφάγων έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια, καθώς τα σχετικά βίντεο που προβάλλονται στο TikTok, έχουν ξεπεράσει το ένα δισεκατομμύριο προβολές.

Το ίδιο ισχύει όμως και για τις μελέτες που προειδοποιούν για τους πιθανούς κινδύνους.

Μελέτη του 2023 διαπίστωσε ότι οι άνθρωποι που τρώνε μόλις δύο μερίδες κρέατος την εβδομάδα, διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να αναπτύξουν διαβήτη τύπου 2.

Έρευνα του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, η οποία βασίστηκε σε δεδομένα από πάνω από 200.000 άτομα που παρακολουθήθηκαν για σχεδόν 40 χρόνια, διαπίστωσε ότι όσοι έτρωγαν το περισσότερο κόκκινο κρέας, είχαν 62% υψηλότερο κίνδυνο σε σύγκριση με όσους έτρωγαν το λιγότερο.

Βρετανική έρευνα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης σε 1,4 εκατομμύρια άτομα, διαπίστωσε ότι η υψηλότερη κατανάλωση κόκκινου κρέατος αύξανε τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων κατά 18% για κάθε επιπλέον 50 γραμμάρια (περίπου το ένα τέταρτο μιας μεσαίου μεγέθους μπριζόλας) που καταναλώνονταν καθημερινά.

Το κόκκινο κρέας και τα ζωικά προϊόντα όπως το τυρί και το βούτυρο έχουν επίσης υψηλή περιεκτικότητα σε κορεσμένα λιπαρά, τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση πλάκας στις αρτηρίες.

Μακροπρόθεσμα, αυτό κουράζει την καρδιά και αυξάνει τον κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Κάποιοι ειδικοί αμφισβητούν τα ευρήματα μελετών σχετικά με τους κινδύνους της υπερβολικής κατανάλωσης κρέατος.

Τονίζουν ότι πολλές έρευνες δεν κάνουν διάκριση μεταξύ της επίδρασης του επεξεργασμένου κρέατος, όπως τα λουκάνικα, και των λιγότερο επεξεργασμένων κρεάτων, όπως η μπριζόλα.

Το κρέας είναι μια καλή πηγή πρωτεϊνών που χρειάζεται ο οργανισμός για να διατηρήσει και να χτίσει μυϊκή μάζα, ενώ μπορεί επίσης να αποτελέσει μια καλή πηγή βιταμινών και μετάλλων όπως είναι ο σίδηρος, ο ψευδάργυρος και οι βιταμίνες του συμπλέγματος Β.

Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους ανθρώπους να επιλέγουν άπαχα κομμάτια και να περιορίζουν την κατανάλωση κόκκινου και επεξεργασμένου κρέατος, προκειμένου να μεγιστοποιούν τα οφέλη για την υγεία και να ελαχιστοποιούν τις επιπτώσεις, όπως τον κίνδυνο υψηλής χοληστερόλης που σχετίζεται με την υψηλή περιεκτικότητά του σε κορεσμένα λιπαρά.

Τα εμφράγματα, η καρδιακή ανεπάρκεια και τα εγκεφαλικά στους κάτω των 75 ετών έχουν μειωθεί από τη δεκαετία του 1960.

Αυτό πιστεύεται ότι οφείλεται στη δραματική μείωση των ποσοστών καπνίσματος, στις προηγμένες χειρουργικές τεχνικές και σε σημαντικές ανακαλύψεις όπως τα στεντ και οι στατίνες.

Τα αυξανόμενα ποσοστά παχυσαρκίας και των συναφών προβλημάτων υγείας ωστόσο, όπως είναι η υψηλή αρτηριακή πίεση και ο διαβήτης, θεωρούνται ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό.

Πηγή: Mail Online