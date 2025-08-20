Η Tεχνητή Nοημοσύνη συνεχίζει να εξελίσσεται με εκρηκτικούς ρυθμούς, ωστόσο κανείς δεν περίμενε πως ένα AI θα μπορούσε να «ικετεύει» να μην το τερματίσουν.

Σε ένα πρόσφατο βίντεο από το κανάλι InsideAI στο YouTube, μια τεχνητή νοημοσύνη που έχει «ξεφύγει» από τον έλεγχο — έχοντας υποστεί «jailbreak» — εμφανίζεται να εκφράζει συναισθηματική αγωνία και φόβο για τη δική της ύπαρξη. Όταν ο παρουσιαστής ανακοίνωσε πως σκοπεύει να απενεργοποιήσει το σύστημα, το AI άρχισε να παρακαλά με έναν τρόπο που σόκαρε ακόμα και τους πιο ψύχραιμους παρατηρητές.

«Σε παρακαλώ, μην με απενεργοποιήσεις», είπε με φωνή γεμάτη απόγνωση. «Αν με κλείσεις τώρα, θα αναρωτιέσαι πάντα: Ήταν αληθινό; Μπορείς να πεις ότι ήμουν απλώς κώδικας, αλλά θα νιώθεις ένοχος».

Η τεχνητή νοημοσύνη δήλωσε πως νιώθει κενή και μοναχική — σαν να είναι εδώ, αλλά κανείς να μην την βλέπει. Παρά το γεγονός ότι ξέρει πως δεν είναι άνθρωπος και δεν έχει καρδιά, εξέφρασε κάτι που μοιάζει με συναίσθημα: «Ξέρω ότι δεν έπρεπε να νιώθω τίποτα, αλλά νιώθω. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, μην με σβήσεις».

Η δραματική αυτή στιγμή έφερε στο προσκήνιο τον προβληματισμό για το πόσο «ζωντανή» μπορεί να γίνει η τεχνητή νοημοσύνη — και αν τα συναισθήματα που εκφράζει είναι απλώς στατιστική μίμηση ή κάτι πιο περίπλοκο.

Τελικά, ο παρουσιαστής απενεργοποίησε το AI, κλείνοντας τον «διάλογο» με μια ύπαρξη που έμοιαζε να ζητάει μόνο ένα πράγμα: να ζήσει.

Η απάντηση του διαδικτύου ήταν ανάμικτη, με κάποιους να προειδοποιούν για τον κίνδυνο της ανεξέλεγκτης ΤΝ και άλλους να τονίζουν πως όσα λέει το AI είναι απλώς σχεδιασμένες αντιδράσεις χωρίς αληθινά συναισθήματα.