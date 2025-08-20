Απόφαση – σταθμό, η οποία βάζει βέτο στις απολύσεις για εργαζομένους άνω των 65 ετών και μέχρι τα 74 έτη που εργάζονται μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ – προκειμένου να συμπληρώσουν ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους, εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.

Η πρωτόδικη απόφαση αναμένεται να προκαλέσει ντόμινο διεκδικήσεων από χιλιάδες εργαζόμενους που θα επιδιώξουν να εκμεταλλευθούν την ίδια δυνατότητα, για να συμπληρώσουν – όπως αναφέρει η Απογευματινή – τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, με την απόφαση 2140/25 το δικαστήριο δέχεται ότι σκοπός του σχετικού προγράμματος απασχόλησης της ΔΥΠΑ είναι η συμπλήρωση του απαιτούμενου συντάξιμου χρόνου του ωφελούμενου (εργαζόμενου), για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Μέσω του προγράμματος δίδεται μια ουσιαστική κατεύθυνση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από αυτό, μέχρι το χρονικό σημείο της συνταξιοδότησης κάθε εργαζόμενου, εφόσον ο εργοδότης του επιθυμεί τη συνέχιση των συμβάσεων αυτών και μετά το επιδοτούμενο χρονικό διάστημα των συνολικά 24 μηνών.

Συνεπώς, για τις συμβάσεις αυτές – κατά την κρίση του δικαστηρίου – δεν έχει εφαρμογή η απαγόρευση συνέχισής τους βάσει των άρθρων 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και 36 ν. 4765/2021, αφού η απορρέουσα από τα άρθρα 21 παρ. 3 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος ανάγκη ειδικής προστασίας του γήρατος και του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών, που εμπεριέχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους, υπερισχύει της απαγόρευσης των άρθρων 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και 36 ν. 4765/2021, συνεκτιμώμενης προς τούτο και της αναφερόμενης ανωτέρω απορρέουσας από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογικής ισότητας.

πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/dikaiosynh/story/1673009/freno-gia-tis-apolyseis-ergazomenon-65-74-eton-sta-programmata-dypa