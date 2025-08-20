Πρωτόδικη απόφαση υποχρεώνει τους ΟΤΑ που απασχολούν ηλικιωμένους για τη συμπλήρωση ενσήμων να τους κρατήσουν μέχρι τη συνταξιοδότηση
Απόφαση – σταθμό, η οποία βάζει βέτο στις απολύσεις για εργαζομένους άνω των 65 ετών και μέχρι τα 74 έτη που εργάζονται μέσω προγραμμάτων της ΔΥΠΑ – προκειμένου να συμπληρώσουν ένσημα για τη συνταξιοδότησή τους, εξέδωσε το Πρωτοδικείο Αθηνών.
Μέσω του προγράμματος δίδεται μια ουσιαστική κατεύθυνση για τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από αυτό, μέχρι το χρονικό σημείο της συνταξιοδότησης κάθε εργαζόμενου, εφόσον ο εργοδότης του επιθυμεί τη συνέχιση των συμβάσεων αυτών και μετά το επιδοτούμενο χρονικό διάστημα των συνολικά 24 μηνών.
Συνεπώς, για τις συμβάσεις αυτές – κατά την κρίση του δικαστηρίου – δεν έχει εφαρμογή η απαγόρευση συνέχισής τους βάσει των άρθρων 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και 36 ν. 4765/2021, αφού η απορρέουσα από τα άρθρα 21 παρ. 3 και 22 παρ. 5 του Συντάγματος ανάγκη ειδικής προστασίας του γήρατος και του δικαιώματος κοινωνικής ασφάλισης των πολιτών, που εμπεριέχει τη δυνατότητα συνταξιοδότησής τους, υπερισχύει της απαγόρευσης των άρθρων 103 παρ. 7 και 8 του Συντάγματος και 36 ν. 4765/2021, συνεκτιμώμενης προς τούτο και της αναφερόμενης ανωτέρω απορρέουσας από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της αναλογικής ισότητας.
πηγή :https://www.newsbomb.gr/ellada/dikaiosynh/story/1673009/freno-gia-tis-apolyseis-ergazomenon-65-74-eton-sta-programmata-dypa
