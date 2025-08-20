Με ιδιαίτερο ενθουσιασμό και περηφάνια, η ΑΕΤ ανακοινώνει την ένταξη του Γιώργου Κουτσόπουλου στο δυναμικό της ανδρικής ομάδας.

Ο Γιώργος είναι 18 ετών (γενν. 2007), με ύψος 1,82μ., και αγωνίζεται ως combo guard (PG/SG), διαθέτοντας εξαιρετική αίσθηση του χώρου και ικανότητα να διαβάζει το παιχνίδι τόσο ως δημιουργός όσο και ως εκτελεστής.

Ξεκίνησε την πορεία του στις ακαδημίες του Χαρίλαου Τρικούπη, ενώ τα τελευταία χρόνια αγωνίστηκε με τη φανέλα του Λέων Μεσολογγίου, με τον οποίο κατέκτησε την 6η θέση στο Πανελλήνιο Εφήβων 2025, έχοντας καθοριστικό ρόλο στην περιφέρεια. Παράλληλα, διακρίθηκε και στο πρωτάθλημα Β’ κατηγορίας ανδρών Ε.Σ.ΚΑ.ΒΔ.Ε., όπου είχε πρωταγωνιστική παρουσία και αναδείχθηκε δεύτερος σκόρερ του ομίλου.

Ο Κουτσόπουλος θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της γενιάς του, με προοπτική να εξελιχθεί σε πολύτιμο εργαλείο για την ομάδα μας τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.

Τον καλωσορίζουμε στην οικογένεια της ΑΕΤ και του ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τα χρώματα της ομάδας μας.