Την Κυριακή αναμένεται να εορταστεί η επέτειος Απελευθέρωσης της πόλης των Τρικάλων από τον Τουρκικό Ζυγό. Το πρόγραμμα έχει αναλυτικά ως εξής:

ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2025

Γενικός Σημαιοστολισμός της πόλης από την 8η πρωινή μέχρι τη δύση του ηλίου της 24ης Αυγούστου.

Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του δημοσίου, των Ο.Τ.Α καθώς και των καταστημάτων Ν.Π.Δ.Δ

και των Τραπεζών από τη δύση του ηλίου της 24ης Αυγούστου μέχρι τις πρωινές ώρες της επομένης.

Ώρα 10:00 Επίσημη δοξολογία στον Ι. Ν. Αγίου Κοσμά του Αιτωλού, χοροστατούντος του

Σεβασμιότατου Μητροπολίτη Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης κ.κ Χρυσοστόμου.

Η προσέλευση στη δοξολογία θα γίνει μέχρι τις 09:50.

Ώρα 10:15 Ομιλία εντός του Ιερού Ναού από τον κ. Ευάγγελο Κείο, Λοχαγό ε.α..

Ώρα 10:30 Επιμνημόσυνη δέηση και καταθέσεις στεφάνων στο Ηρώο πεσόντων της ΣΜΥ, από

τους Εκπροσώπους των φορέων του Νομού που θα δηλώσουν συμμετοχή στο αρμόδιο

Γραφείο της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων ( τηλ. 2431351410)

Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι Ν Α Ρ Υ Θ Μ Ι Σ Ο Υ Ν:

α) Η Ιερά Μητρόπολις Τρίκκης, Γαρδικίου και Πύλης το θρησκευτικό μέρος της εορτής.

β) Η Σ.Μ.Υ τα σχετικά με την παράταξη και την απόδοση τιμών.

γ) Ο Δήμος Τρικκαίων τη διάθεση της Φιλαρμονικής, προς απόδοση τιμών κατά τη δοξολογία

και την κατάθεση στεφάνων.

δ) Η Διεύθυνση Αστυνομίας Τρικάλων την τήρηση της τάξης.