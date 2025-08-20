Ο Τραμπ θεωρεί ότι η δημοφιλής εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει την υποστήριξη των νεαρών ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2024.

Ωστόσο βουλευτές και γερουσιαστές ανησυχούν ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ ενδέχεται να πέσουν στα χέρια της κυβέρνησης της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.

«Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;», έγραφε η λεζάντα.

Τρεις ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο αυτού ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου είχε 25.000 ακόλουθους.

Ο λογαριασμός στο TikTok τον οποίο χρησιμοποίησε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι ο Ρεπουμπλικάνος, ο @realdonaldtrump, έχει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Αμερικανός πρόεδρος βασίζεται επίσης πολύ στον λογαριασμό του στο Truth Social για να περάσει τα μηνύματά του, ενώ ενίοτε κάνει αναρτήσεις και στον λογαριασμό του στο Χ.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι δεσμευμένη να ενημερώνει για τις ιστορικές επιτυχίες που προσφέρει ο πρόεδρος Τραμπ στον Αμερικανικό λαό μέσα από (…) όσες περισσότερες πλατφόρμες είναι δυνατό», επεσήμανε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ.

«Τα μηνύματα του προέδρου Τραμπ κυριάρχησαν στο TikTok στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας και είμαστε ενθουσιασμένοι που χτίζουμε πάνω σε αυτές τις επιτυχίες και που επικοινωνούμε με έναν τρόπο τον οποίο δεν έχει χρησιμοποιήσει ποτέ άλλοτε μια κυβέρνηση», πρόσθεσε.