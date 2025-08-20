Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει παρατείνει επανειλημμένα τη διορία πώλησης της εφαρμογής, σύμφωνα με νόμο του 2024, έχοντας παραδεχθεί ότι έχει «μια μικρή αδυναμία στο TikTok».
Ο Τραμπ θεωρεί ότι η δημοφιλής εφαρμογή τον βοήθησε να κερδίσει την υποστήριξη των νεαρών ψηφοφόρων στις προεδρικές εκλογές του 2024.
Ωστόσο βουλευτές και γερουσιαστές ανησυχούν ότι τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών του TikTok στις ΗΠΑ ενδέχεται να πέσουν στα χέρια της κυβέρνησης της Κίνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος προσπαθεί εδώ και μήνες να καταλήξει σε συμφωνία ώστε Αμερικανοί επενδυτές να αγοράσουν το TikTok από την κινεζική μητρική του εταιρεία ByteDance.
«Αμερική ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΜΕ! Τι γίνεται TikTok;», έγραφε η λεζάντα.
Τρεις ώρες μετά την ανάρτηση του βίντεο αυτού ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου είχε 25.000 ακόλουθους.
Ο λογαριασμός στο TikTok τον οποίο χρησιμοποίησε στη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας πέρυσι ο Ρεπουμπλικάνος, ο @realdonaldtrump, έχει περισσότερους από 15 εκατομμύρια ακόλουθους. Ο Αμερικανός πρόεδρος βασίζεται επίσης πολύ στον λογαριασμό του στο Truth Social για να περάσει τα μηνύματά του, ενώ ενίοτε κάνει αναρτήσεις και στον λογαριασμό του στο Χ.
