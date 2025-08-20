H αποστολή δύο κοσμοναυτών του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού να επιθεωρήσουν μία εξωτερική ζημιά εξελίχθηκε σε πολλή ασυνήθιστη.

Τον Οκτώβριο του 2023, οι κοσμοναύτες Oleg Kononenko και Nikolai Chub κατά τον διαστημικό περίπατο για να επιθεωρήσουν μία διαρροή σε ένα ψυγείο έκαναν μία απροσδόκητη ανακάλυψη, καθώς βρήκαν αρκετές μυστηριώδεις τρύπες στο πάνελ.

Σύμφωνα με το Space.com, ο Oleg Kononenko, επιθεωρώντας τη ζημιά κατά τη διάρκεια του διαστημικού περιπάτου, ανέφερε την ανακάλυψη στον Έλεγχο Αποστολών της Μόσχας. “Οι τρύπες έχουν πολύ ομοιόμορφες άκρες, σαν να έχουν διατρηθεί”, εξήγησε. “Υπάρχουν πολλές από αυτές. Είναι απλωμένες με χαοτικό τρόπο”. Αυτές οι παράξενες, ομοιόμορφα κατανεμημένες τρύπες δημιούργησαν άμεσα ερωτήματα – τι τις προκάλεσε και θα μπορούσαν να υποδηλώνουν κάτι πιο σοβαρό;

Το ψυγείο, τοποθετημένο στο εξωτερικό της μονάδας Nauka της Ρωσίας, είχε προκαλέσει διαρροή, απελευθερώνοντας ψυκτικό αμμωνίας στο διάστημα. Η μονάδα, η οποία χρησιμεύει ως εργαστήριο πολλαπλών χρήσεων για τον ISS, είχε ξεκινήσει το 2021 ως εφεδρικό σύστημα ψύξης. Το ψυγείο παίζει κρίσιμο ρόλο στη ρύθμιση των θερμοκρασιών μέσα στο σταθμό.

Οι Kononenko και Chub έλαβαν οδηγίες να κλείσουν τις βαλβίδες για να σταματήσουν τη ροή αμμωνίας στο ψυγείο. Καθώς το έκαναν, το ψυκτικό υγρό που διέρρευσε άρχισε να σχηματίζει μια αυξανόμενη “άμορφη μάζα” μεταξύ των πάνελ του ψυγείου. Ο Kononenko ήρθε τόσο κοντά στο τοξικό υγρό που ένα από τα λουριά του μολύνθηκε. Κρίθηκε μη ασφαλές να φέρει το λουρί πίσω στο εσωτερικό του ISS, οπότε απορρίφθηκε στο διάστημα.

Μια αιτία ακόμα άγνωστη

Η πηγή των οπών και της διαρροής είναι ακόμα υπό διερεύνηση. Οι τρύπες φαίνεται να έγιναν σκόπιμα, οδηγώντας ορισμένους να αναρωτηθούν αν θα μπορούσαν να έχουν προκληθεί από εξωτερικούς παράγοντες, όπως σαμποτάζ, ή αν ήταν αποτέλεσμα φθοράς. Ρώσοι μηχανικοί μελετούν τα δεδομένα που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια του διαστημικού περιπάτου για να κατανοήσουν καλύτερα το ζήτημα και να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο επισκευής του ψυγείου.

Η διαρροή αμμωνίας αποτελούσε πιθανό κίνδυνο για τους αστροναύτες, καθώς το τοξικό ψυκτικό υγρό θα μπορούσε να έχει επηρεάσει σοβαρά το περιβάλλον του σταθμού. Ευτυχώς, οι Kononenko και Chub κατάφεραν να ολοκληρώσουν το έργο χωρίς περαιτέρω περιστατικό, αλλά το ερώτημα των μυστηριωδών τρυπών παραμένει αναπάντητο. Τι θα μπορούσε να προκαλέσει ένα τόσο χαοτικό μοτίβο στον πίνακα του ψυγείου;