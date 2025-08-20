ΦΑΝΟΥΡΟΠΙΤΑ ΤΕΛΕΙΑ ΜΕ 11 ΥΛΙΚΑ!!!

Η παράδοση μας λέει ότι η Φανουρόπιτα πρέπει να φτιάχνεται με 7-9 ή 11 υλικά.

Πάντα σε μονό αριθμό.Και εμένα μ’αρέσει να τηρώ τις παραδόσεις μας!!!

Δοκιμάστε τη δική μου Φανουρόπιτα είναι καταπληκτική!!!

ΥΛΙΚΑ

ΜΕΤΡΑΜΕ ΜΕ ΚΟΥΠΑ ΤΩΝ 250 ml

1 κιλό αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 κούπες ζάχαρη

2 1/2 κούπες ανθρακούχα πορτοκαλάδα

1 κούπα σπορέλαιο ή ελαιόλαδο ελαφρύ

χυμό και ξύσμα 2 πορτοκαλιών

2 φακελάκια μπέικιν

1 κ.γ κοφτό σόδα

3 βανίλιες

1 κ.σ κανέλα σκόνη

1/2 κ.γ γαρίφαλο τριμμένο

100 γραμμάρια καρύδια τριμμένα

100 γρ.σταφίδες (ξανθές και μαύρες)

άχνη ζάχαρη για το πασπάλισμα

EΚΤΕΛΕΣΗ

-Μουλιάζω τις σταφίδες σε βραστό νερο για 30 λεπτά και τις ξεπλένω πολύ καλά.

-Στο μπλέντερ βάζω την πορτοκαλάδα, λάδι, ζάχαρη βανίλιες και ξύσμα και τα χτυπάω μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

Σ’ένα μεγάλο μπολ κοσκινίζω το αλεύρι (κρατάω 2 κ.σ για να αλευρώσω τις σταφίδες)με το μπέικιν και την κανέλα.

Ενώνω τα στερεά υλικά με τα υγρά ανακατεύοντας με μια σπάτουλα. Αλευρώνω τις σταφίδες και τις προσθέτω κι αυτές.

Αδειάζω το μίγμα σε 1 ταψάκι βουτυρωμένο και στρωμένο με λαδόκολα 30 εκ.και ψήνω στις αντιστάσεις πάνω κάτω στους 150 για περίπου 1 ώρα και 45-50 λεπτά. Τσεκάρω με ένα μαχαίρι για να δω αν ψήθηκε. Όταν κρυώσει την καλύπτω με άχνη ζάχαρη.

Είναι αφράτη, μαλακιά και πεντανόστιμη!!!

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Αν θέλετε αφαιρέστε τις βανίλιες και το γαρίφαλο για να κάνετε τη Φανουρόπιτά σας με 9 υλικά!

Η Ευχή:

Η Ευχή αυτή διαβάζεται κατά την παρασκευή της Φανουρόπιτας

που φτιάχνουμε προς τιμήν του Αγίου Φανουρίου:

Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Ουράνιος Άρτος, ο της βρώσεως της μενούσης εις τον αιώνα πλουσιοπάροχος χορηγός, ο δοτήρ των αγαθών,

ο δέ Ηλιού τροφήν αγεώργητον πηγάσας, η ελπίς των απηλπισμένων, η βοήθεια των αβοηθήτων και σωτηρία των ψυχών ημών.

Ευλόγησον τα δώρα ταύτα και τους ταύτα σοι προσκομίσαντας, εις δόξαν σήν και τιμήν του αγίου ενδόξου μεγαλομάρτυρος Φανουρίου.

Παράσχου δέ, αγαθέ, τοις ευπρεπίσασι τους πλακούντας τούτους, πάντα τά εγκόσμια καί υπερκόσμια αγαθά σου.

Εύφρανον αυτούς εν χαρά μετά του προσώπου σου, δείξον αυτοίς οδούς προς σωτηρίαν. Τα αιτήματα τών καρδιών αυτών καί πάσαν

τήν βουλήν αυτών ταχέως πλήρωσον, οδηγών αυτούς προς εργασίαν τών εντολών σου, ίνα διά παντός εν ευφροσύνη καί αγαλλιάσει

υμνώσι καί δοξάσωσι το πάντιμον καί μεγαλοπρεπές όνομά σου, πρεσβείαις της υπερευλογημένης Θεοτόκου, του αγίου ένδοξου

νεομάρτυρος Φανουρίου, του Θαυματουργού, καί πάντων σου τών αγίων. Αμήν.

Την συνταγή μας έστειλε η φίλη μας Σόφη Τσιώπου.