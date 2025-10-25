ΤΡΙΚΑΛΑ – ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΖΑΚΙ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

Ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης μας υποδέχονται με μεγάλη χαρά την Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου, στα ΤΡΙΚΑΛΑ στην ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΖΑΚΙ για μια μοναδική μουσική βραδιά!

Πιστοί σε ό,τι με ειλικρίνεια αγαπούν να κάνουν χρόνια τώρα χωρίς κανέναν ενδοιασμό, πορεύονται ακούραστα, δημιουργικά και μας παρασύρουν μέσα από τις μουσικές τους ανησυχίες και τις ιδέες τους, σε ένα δικό τους ξεχωριστό μουσικό μονοπάτι.

Μετά από ένα ακόμα επιτυχημένο καλοκαίρι, οι πλανόδιοι μουσικοί Γιώργος και Νίκος Στρατάκης, ετοιμάζουν τις μουσικές τους αποσκευές για τις χειμερινές τους περιπλανήσεις.

Συνεχίζουν να αφήνουν το δικό τους πολύτιμο χνάρι στο καλλιτεχνικό γίγνεσθαι ενώ παράλληλα αβίαστα παραμένουν συνδεδεμένοι με τις ρίζες τους, με μια βαθύτερη και ιδιαίτερη ατομική και συλλογική δύναμη.

Τραγούδια αγάπης, έρωτα, αλληγορίες και ιστορίες βγαλμένες από τη ζωή μας αφηγούνται τραγουδώντας σε κάθε συναυλία-γιορτή που οργανώνουν. Η διάθεση κορυφώνεται σε λίγα λεπτά μέσα από το χορό και την ενέργειά τους ενώ το πρόγραμμα απευθύνεται σε κάθε άνθρωπο ανεξαιρέτως, που εκτιμά την καλή μουσική.

Θέλοντας να ανταποκριθούν στην άνευ αγάπη των ακροατών τους, ο Γιώργος & ο Νίκος Στρατάκης θα αγκαλιάσουν κάθε γωνιά του τόπου μας για να μοιραστούν μαζί μας αυτήν την αγκαλιά και ένα είναι σίγουρο… πως μια φορά ποτέ δε φτάνει!

ΓΙΩΡΓΟΣ & ΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΑΚΗΣ

ΤΑΒΕΡΝΑ ΤΖΑΚΙ – ΤΡΙΚΑΛΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ, 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

START | 22:00

DOORS OPEN | 21:00

TICKETS

ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟΣ

| ON SPOT : 15 ΕΥΡΩ