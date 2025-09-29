Οι νικητές του Διαγωνισμού Φωτογραφίας που διοργάνωσε το Γεωπάρκο Μετεώρων – Πύλης στο πλαίσιο του Εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Γηγενών, θα ανακοινωθούν σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Μονύδριο Αγ. Θεοδοσίου στο Γάβρο Μετεώρων.

Ο διαγωνισμός φωτογραφίας διοργανώθηκε από το Γεωπάρκο Μετεώρων Πύλης στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Γηγενών και σ’ αυτόν πήραν μέρος ερασιτέχνες φωτογράφοι από τις Φωτογραφικές Λέσχες Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας. Συνολικά κατατέθηκαν 47 φωτογραφίες με ιστορίες ανθρώπων από τις περιοχές του Γεωπάρκου, οι οποίες αναδεικνύουν την επιρροή των γεωλογικών σχηματισμών, του πολιτισμού και της ιστορίας στη ζωή των ανθρώπων.

Την αξιολόγηση των φωτογραφιών ανέλαβε καλλιτεχνική επιτροπή αποτελούμενη από τους προέδρους των Συλλόγων Επαγγελματικών Φωτογράφων των Νομών Τρικάλων, Λάρισας και Μαγνησίας, η οποία επέλεξε τις τρεις καλύτερες φωτογραφίες που κερδίζουν τα βραβεία του Διαγωνισμού, καθώς και τα συμβολικά χρηματικά έπαθλα που συνοδεύει κάθε βραβείο:

1ο Βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 300€

2ο Βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 200€

3ο Βραβείο: Χρηματικό έπαθλο 100€

Η απονομή των βραβείων και των χρηματικών επάθλων θα γίνει σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 4 Οκτωβρίου στο Μονύδριο Αγ. Θεοδοσίου Γάβρου Μετεώρων στις 17.00 όπου θα παρουσιαστούν οι νικητές του διαγωνισμού και οι φωτογραφίες που διακρίθηκαν.

Στους νικητές, αλλά και στις Φωτογραφικές Λέσχες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό θα αποδοθεί τιμητικά ο τίτλος του Πρεσβευτή του Γεωπάρκου.

Την ίδια ημέρα ξεκινά στο ίδιο σημείο το μεγάλο φαντασμαγορικό γεγονός της πτήσης Αερόστατων που θα προσφέρει μια μοναδική εμπειρία στους συμμετέχοντες.