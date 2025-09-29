Ακούγοντας τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, ζήσαμε τον εμπαιγμό. Για μήνες ακούγαμε ότι έρχονται βελτιώσεις για τους μικρούς επαγγελματίες, όμως αποδείχθηκε άνθρακας ο θησαυρός. Όσα “δημιουργικά” μαθηματικά και να επιστρατεύσει η κυβέρνηση, η πραγματικότητα είναι αδιάψευστη.

Η πραγματικότητα για τους μικρούς επαγγελματίες γίνεται σκληρότερη χρόνο με το χρόνο: Με την τεκμαρτή φορολογία από το 1ο ευρώ, με τις ψηφιακές θηλιές, με τους ληστρικούς έμμεσους φόρους που μας τσακίζουν στο σπίτι και στο μαγαζί. Χιλιάδες πνίγονται στα χρέη, βρίσκονται αντιμέτωποι με πλειστηριασμούς, στερούνται αξιοπρεπών υπηρεσιών Υγείας, Πρόνοιας, Παιδείας για τα παιδιά τους, φτηνά και ποιοτικά τρόφιμα, φτηνή Ενέργεια. Μέχρι πού θα πάει αυτή η κατάσταση;

Εδώ και τώρα ζητάμε τη μείωση της φορολογίας των επαγγελματιών και όλων των εργαζομένων. Απαιτούμε προστασία των πιο αδύνατων, αυτών που βρίσκονται ήδη στον αέρα, που τους έχει τσακίσει ο ανταγωνισμός, τα έξοδα και τα χρέη, αυτούς που η κυβέρνηση αποκαλεί “φοροφυγάδες”.

Δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις για να δυναμώσει το κίνημα των μικρών ΕΒΕ και ο κοινός αγώνας με τους μισθωτούς, τους μικρούς αγρότες, τους συνταξιούχους, τη νεολαία. Κανένας μόνος του. Μαζί υποφέρουμε από τις αντιλαϊκές πολιτικές, μαζί πρέπει να αντιπαλέψουμε τον κοινό εχθρό, το μεγάλο κεφάλαιο και τα κέρδη του, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που το στηρίζουν σε βάρος μας, την ΕΕ που μας θεωρεί διαρθρωτικό πρόβλημα.

Αυτό τον αγώνα εχθρεύονται οι κυβερνήσεις και προσπαθούν με χυδαίο κοινωνικό αυτοματισμό να διασπάσουν, διαχωρίζοντας ύπουλα τις δικές μας ανάγκες από αυτές των εργαζομένων. Η πραγματικότητα είναι ότι μαζί πληρώνουμε την ακρίβεια στα τρόφιμα, στην Ενέργεια, στη στέγη, τους πλειστηριασμούς. Μαζί αντιμετωπίζουμε ένα εχθρικό κράτος που σμπαραλιάζει την Υγεία, την Παιδεία, την προστασία από φυσικά φαινόμενα, γιατί είναι κόστος που θα μειώσει την αμύθητη κερδοφορία των ομίλων. Αυτή η πολιτική πρέπει να μπει μια και καλή στο στόχαστρο.

Δηλώνουμε αλληλέγγυοι στον αγώνα των εργαζομένων ενάντια στο νέο νομοθετικό έκτρωμα για το 13ωρο. Ξεχειλώνοντας κάθε έννοια σωματικής και ψυχικής ξεκούρασης, κάθε έννοια οικογενειακού προγραμματισμού και αυτό εμείς το ξέρουμε καλά, το ζούμε καθημερινά. Το ν/σ είναι κομμένο και ραμμένο στις απαιτήσεις των μονοπωλίων, που επιδιώκουν την εκμετάλλευση και την 24ωρη αγορά εργασίας, η οποία παρασέρνει με μαθηματική ακρίβεια και τα μικρά μαγαζιά, χωρίς όμως εισοδηματικό αντίκρισμα. Αρκεί να αναρωτηθούμε: Πόσες Κυριακές έχουμε φτάσει να λειτουργούμε τα καταστήματα και τα γραφεία μας σε μία άκαρπη προσπάθεια να ανταγωνιστούμε τα μεγάλα ψάρια του εμπορίου, των υπηρεσιών κ.ά.

Όσον αφορά ορισμένους, λίγους, που ορέγονται κέρδη από το ξεζούμισμα των εργαζομένων, ας σκεφτούν τα παιδιά τους που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα. Ας σκεφτούν ότι μπορεί και εμείς να επιστρέψουμε αναγκαστικά στη μισθωτή εργασία.

Άλλωστε, όλοι εμείς που στηριζόμαστε κυρίως στην προσωπική μας εργασία, λίγα έχουμε να κερδίσουμε.

Αντίθετα πολλά έχουμε να χάσουμε αφού η καθημερινή μας πελατεία, η λαϊκή οικογένεια έχει ήδη στεγνώσει. “Πολλές βόλτες, λίγες σακούλες”, λένε στο εμπόριο.

Αρνούμαστε να πυροβολούμε τα πόδια μας, αρνούμαστε να γίνουμε συνένοχοι.

Η Ένωση ΕΒΕ Καλαμπάκας, καλεί σε συμμετοχή μαζί με τους εργαζόμενους και τον λαό της Καλαμπάκας στην Απεργία την Τετάρτη 1 Ωκτώβρη στις 10 το πρωί στην Κεντρική πλατεία της Καλαμπάκας .