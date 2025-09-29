Η νέα δράση στοχεύει στη δημιουργία βιώσιμων επιχειρηματικών ιδεών με προοπτική ανάπτυξης και προστιθέμενης αξίας στην ελληνική οικονομία. Ειδική βαρύτητα δίνεται:

(οι οποίες αποτελούν σχεδόν τα 2/3 των εγγεγραμμένων ανέργων), σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

, αλλά και σε κατοίκους λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών, όπως η Δυτική Μακεδονία.

Στην τελευταία πενταετία, παρόμοια προγράμματα της ΔΥΠΑ έχουν ενισχύσει 21.000 πολίτες, δίνοντας «δεύτερη ευκαιρία» σε πρώην αυτοαπασχολούμενους και ενδυναμώνοντας όσους αποφάσισαν να τολμήσουν το βήμα προς την επιχειρηματικότητα.

Πώς καταβάλλεται η επιδότηση

Η ενίσχυση των 17.500 ευρώ θα καταβληθεί σε τρεις δόσεις εντός ενός έτους:

5.000 ευρώ – με την έναρξη της δραστηριότητας 6.000 ευρώ – μετά το πρώτο εξάμηνο λειτουργίας 6.000 ευρώ – μετά το δεύτερο εξάμηνο λειτουργίας

Η αίτηση και το επιχειρηματικό σχέδιο θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr). Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται από τη ΔΥΠΑ μέσω της ίδιας πλατφόρμας.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Για να ενταχθεί κάποιος στο πρόγραμμα πρέπει:

Να είναι άνεργος και εγγεγραμμένος στη ΔΥΠΑ

Να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχει συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης

Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει ή απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις Η επιχείρηση να λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα

Επιτρεπόμενες μορφές επιχειρήσεων

Οι δικαιούχοι μπορούν να δημιουργήσουν:

Ατομική επιχείρηση (μόνο από πρώην ανέργους)

Ομόρρυθμη Εταιρεία (ΟΕ)

Ετερόρρυθμη Εταιρεία (ΕΕ) – ως ομόρρυθμοι εταίροι

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ)

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ)

Συνεταιρισμό εργαζομένων (άρθρο 24 ν. 4430/2016)

Το πρώτο πρόγραμμα απέδειξε ότι η νεανική επιχειρηματικότητα μπορεί να αναπτυχθεί σε πολύ διαφορετικούς τομείς: από εστίαση, φυσικοθεραπευτήρια και φροντιστήρια ειδικής αγωγής, μέχρι καινοτόμες start-ups. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί μια εταιρεία ticket seller που εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων Elevate Greece.

Ωστόσο, τα στοιχεία δείχνουν ότι η νεανική επιχειρηματικότητα εξακολουθεί να αποτελεί μικρό ποσοστό στα προγράμματα απασχόλησης: την περίοδο 2019–2024, μόλις 10% των θέσεων που επιδοτήθηκαν από τη ΔΥΠΑ αφορούσαν νέες επιχειρήσεις, ενώ το 85–90% σχετιζόταν με πολύ μικρές επιχειρήσεις ή κοινωφελή εργασία σε δημόσιους φορείς και δήμους.

Η νέα δράση της ΔΥΠΑ συνιστά ουσιαστική ευκαιρία για νέους ανέργους που θέλουν να κάνουν το πρώτο βήμα στην επιχειρηματικότητα. Αν και η συμμετοχή δεν εξαλείφει τους κινδύνους της αγοράς, η επιδότηση μπορεί να λειτουργήσει ως σημαντικό εφαλτήριο για βιώσιμες και καινοτόμες επιχειρήσεις, ειδικά σε μια περίοδο όπου η ελληνική οικονομία αναζητά νέους πυλώνες ανάπτυξης.