Φορολογικές Υποχρεώσεις Αγροτών – Συνοπτική Αναφορά
- Καθεστώς Φ.Π.Α.
- Ειδικό καθεστώς αγροτών :
- Δεν τηρούν βιβλία, ούτε εκδίδουν τιμολόγια πώλησης (εκδίδει ο αγοραστής – π.χ. έμπορος ή συνεταιρισμός).
- Δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α. 6% με κατ’ αποκοπή ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεων.
- Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.:
- Υποχρέωση τήρησης βιβλίων .
- Έκδοση τιμολογίων και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.
- Φορολογία εισοδήματος
- Τα καθαρά κέρδη προκύπτουν με βάση τα έσοδα μείον αγορές – δαπάνες
- Το αγροτικό εισόδημα φορολογείται με κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων
- Υπάρχουν φορολογικές εκπτώσειςκαι αφορολόγητο όριο μέσω της μείωσης φόρου, εφόσον ο αγρότης έχει την ιδιότητα του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη».
- Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του ν. 4935/2022
Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.
(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,
(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.
- Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ
- Οι εισφορές είναι υποχρεωτικές και καταβάλλονται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο αγρότης.
- Εκπίπτουν φορολογικά από το εισόδημα.
- Τεκμήρια – αντικειμενικές δαπάνες
- Οι αγρότες υπόκεινται σε τεκμήρια διαβίωσης (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.).
- Επιδοτήσεις – ενισχύσεις
- Βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ
- Πράσινες και Συνδεδεμένες Ενισχύσεις κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.
- Επενδυτικές επιδοτήσεις:δεν φορολογούνται.
- Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ:δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.
Στο πλαίσιο των φορολογικών σας υποχρεώσεων και σε σχέση με τις καλλιέργειες που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα εξής:
- Για κάθε καλλιέργεια που έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πώληση προϊόντωνκαι να εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης.
- Στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. το τιμολόγιο εκδίδεται από τον αγοραστή (π.χ. έμπορος ή συνεταιρισμός).
- Στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. το τιμολόγιο εκδίδεται από τον ίδιο τον αγρότη.
- Εξαίρεση: Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ζημία στον ΕΛΓΑγια κάποια καλλιέργεια, δεν απαιτείται τιμολόγιο πώλησης, καθώς η παραγωγή δεν πραγματοποιήθηκε.
- Είναι ευθύνη του παραγωγούνα εξασφαλίζει ότι για κάθε δηλωμένη καλλιέργεια υπάρχει είτε:
- πραγματική πώληση προϊόντων (με το αντίστοιχο τιμολόγιο), είτε
- καταγεγραμμένη δήλωση ζημίας στον ΕΛΓΑ.
Η ορθή τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη, ώστε να αποφευχθούν φορολογικά προβλήματα σε μελλοντικούς ελέγχους.
Λογιστικό Γραφείο
Θανάσης Γκέκας
