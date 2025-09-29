Φορολογικές Υποχρεώσεις Αγροτών – Συνοπτική Αναφορά

Καθεστώς Φ.Π.Α. Ειδικό καθεστώς αγροτών :

Δεν τηρούν βιβλία, ούτε εκδίδουν τιμολόγια πώλησης (εκδίδει ο αγοραστής – π.χ. έμπορος ή συνεταιρισμός).

Δικαιούνται επιστροφή Φ.Π.Α. 6% με κατ’ αποκοπή ποσοστό επί της αξίας των πωλήσεων. Κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α.:

Υποχρέωση τήρησης βιβλίων .

Έκδοση τιμολογίων και υποβολή περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α.

Φορολογία εισοδήματος Τα καθαρά κέρδη προκύπτουν με βάση τα έσοδα μείον αγορές – δαπάνες

Το αγροτικό εισόδημα φορολογείται με κλίμακα μισθωτών-συνταξιούχων

Υπάρχουν φορολογικές εκπτώσεις και αφορολόγητο όριο μέσω της μείωσης φόρου, εφόσον ο αγρότης έχει την ιδιότητα του «κατά κύριο επάγγελμα αγρότη».

Αγρότες δικαιούχοι των κινήτρων του άρθρου 15 του ν. 4935/2022

Δικαιούχοι του κινήτρου της απαλλαγής κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) επί του φόρου εισοδήματος από την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας του άρθρου 15 του ν. 4935/2022 είναι φυσικά πρόσωπα, επαγγελματίες αγρότες, εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (Μ.Α.Α.Ε.) του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατά την 31/12 του έτους για το οποίο χορηγείται η απαλλαγή.

(α) είτε είναι μέλη νομικών προσώπων και ενώσεων προσώπων εγγεγραμμένων στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών φορέων του άρθρου 22 του ν. 4673/2020 (Α’ 52) και προμηθεύουν αυτό με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής τους,

(β) είτε πωλούν στο πλαίσιο της συμβολαιακής γεωργίας το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον της συνολικής αγροτικής παραγωγής τους. Για την εφαρμογή της παρούσας υποπερίπτωσης απαιτείται η σύναψη τουλάχιστον μίας (1) σύμβασης συμβολαιακής γεωργίας σύμφωνα με το άρθρο 16 του ν. 4935/2022 και την παρούσα απόφαση, ανά προϊόν ή παρεμφερή προϊόντα, με την οποία ο παραγωγός δεσμεύεται για την πώληση ποσοτήτων ίσων με το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) τουλάχιστον των όμοιων ή παρεμφερών προϊόντων παραγωγής του.

Ασφαλιστικές εισφορές ΕΦΚΑ

Οι εισφορές είναι υποχρεωτικές και καταβάλλονται ανάλογα με την ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο αγρότης.

Εκπίπτουν φορολογικά από το εισόδημα.

Τεκμήρια – αντικειμενικές δαπάνες

Οι αγρότες υπόκεινται σε τεκμήρια διαβίωσης (κατοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.).

Επιδοτήσεις – ενισχύσεις

Βασική ενίσχυση φορολογείται από το πρώτο ευρώ

φορολογείται από το πρώτο ευρώ Πράσινες και Συνδεδεμένες Ενισχύσεις κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ.

κατά το ποσό που υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Επενδυτικές επιδοτήσεις: δεν φορολογούνται.

δεν φορολογούνται. Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ:δεν αποτελούν φορολογητέο εισόδημα.

Στο πλαίσιο των φορολογικών σας υποχρεώσεων και σε σχέση με τις καλλιέργειες που δηλώνονται στο ΟΣΔΕ, παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τα εξής:

Για κάθε καλλιέργεια που έχει δηλωθεί στο ΟΣΔΕ, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη πώληση προϊόντωνκαι να εκδίδεται τιμολόγιο πώλησης.

Στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. το τιμολόγιο εκδίδεται από τον αγοραστή (π.χ. έμπορος ή συνεταιρισμός).

Στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. το τιμολόγιο εκδίδεται από τον ίδιο τον αγρότη. Εξαίρεση : Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί ζημία στον ΕΛΓΑ για κάποια καλλιέργεια, δεν απαιτείται τιμολόγιο πώλησης, καθώς η παραγωγή δεν πραγματοποιήθηκε. Είναι ευθύνη του παραγωγού να εξασφαλίζει ότι για κάθε δηλωμένη καλλιέργεια υπάρχει είτε:

πραγματική πώληση προϊόντων (με το αντίστοιχο τιμολόγιο), είτε

καταγεγραμμένη δήλωση ζημίας στον ΕΛΓΑ.

Η ορθή τήρηση των παραπάνω είναι απαραίτητη, ώστε να αποφευχθούν φορολογικά προβλήματα σε μελλοντικούς ελέγχους.

Λογιστικό Γραφείο

Θανάσης Γκέκας