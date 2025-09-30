Άνδρας κατέρρευσε ξαφνικά στο έδαφος – Πως περαστικός μαζί με διερχόμενο γιατρό του έσωσαν τη ζωή

Οι ενέργειες αρχικά του πολίτη και έπειτα του γιατρού έσωσαν πιθανότατα τη ζωή του 60χρονου μέχρι να σπεύσει το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε ειδοποιηθεί.

Συμπολίτης μας διερχόμενος από το σημείο είδε το συμβάν και πολύ κόσμο συγκεντρωμένο και ανήμπορο να αντιδράσει. Ο ίδιος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες στον άτυχο άνδρα μαζί με ένα νεαρό γιατρό που επίσης ήταν περαστικός από το σημείο.

Μάλιστα ο ίδιος ο πολίτης που έδωσε τις πρώτες βοήθειες στον 60χρονο όπως αναφέρει στο onlarissa.gr, επισημαίνει ότι αν περισσότερος κόσμος είχε ασχοληθεί με το να παρακολουθήσει μαθήματα ΚΑΡΠΑ (άλλωστε συχνά κάνει δράσεις σχετικές το ΕΚΑΒ Θεσσαλίας), τότε σε παρόμοιες περιπτώσεις θα είχαν σωθεί ζωές.

Δείτε πως περιγράφει το περιστατικό:

«Σήμερα στη Λάρισα, στη γωνία Κύπρου και Ερμού, είδα μαζεμένο πολύ κόσμο και φασαρία. Κάτι συνέβαινε, και άνοιξα το βήμα μου να φτάσω πιο γρήγορα, γιατί σκέφτηκα πως ίσως κάποιος χρειάζεται βοήθεια.

Όταν έφτασα, είδα περίπου 20 άτομα γύρω από έναν άντρα γύρω στα 60, πεσμένο στο έδαφος. Ανέπνεε με δυσκολία, είχε σπασμούς και φαινόταν να παλεύει. Τους είπα να κάνουν χώρο και να καλέσουν αμέσως το 166, για να μπορέσω να δώσω πρώτες βοήθειες. Δυστυχώς, κανείς δεν πήρε τηλέφωνο, μάλλον από τον πανικό. Έδωσα τότε το κινητό μου σε έναν κύριο και του είπα να καλέσει εκείνος και να πει ότι έχουμε ένα περιστατικό, πιθανόν επιληπτική κρίση.

Συνήθως υπάρχει ασθενοφόρο στην Κεντρική Πλατεία, αλλά σήμερα δεν ήταν εκεί. Μετά από περίπου 5 λεπτά, πέρασε από το σημείο ένας νεαρός γιατρός και σταμάτησε να βοηθήσει κι εκείνος. Έτσι μείναμε οι δυο μας, ο γιατρός κι εγώ που έχω κάνει επίσημο σεμινάριο του ΕΚΑΒ και έχω διαπίστευση διασώστη.

Ο άνθρωπος αυτός στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του. Αν δεν του είχα γυρίσει το κεφάλι, ώστε να ανοίξει ο αεραγωγός και να μπορέσει να πάρει ανάσα, ίσως τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Ο γιατρός μου είπε αργότερα ότι μπορεί να ήταν και εγκεφαλικό, λόγω ηλικίας και γιατί έβγαζε σάλια.

Αυτό που με στενοχώρησε πιο πολύ είναι πως από τα 20 άτομα που ήταν γύρω, κανείς δεν ήξερε τι να κάνει. Κανείς δεν αντέδρασε σωστά, απλώς κοιτούσαν. Δεν φταίνε, δεν έχουν μάθει. Γι’ αυτό πιστεύω πως είναι καιρός να ευαισθητοποιηθούμε όλοι και να παρακολουθήσουμε σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών. Δεν ξέρουμε ποτέ, πότε θα χρειαστεί να σώσουμε μια ζωή».