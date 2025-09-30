Γιατί γίνεται Απεργία;

Για να μην περάσει το νομοσχέδιο που αναγκάζει τους εργαζόμενους , τους γονείς & τα αδέρφια των μαθητών να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα.

Ήδη οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν εξαντλητικά ωράρια για να καλύψουν τα έξοδα του σπιτιού, τα φροντιστήρια των παιδιών τους κλπ.

Γιατί να κατέβει ένας μαθητής στην Συγκέντρωση ;

Τώρα κρίνεται αν οι γονείς θα δουλεύουν για να ζουν, ή αν θα ζούνε για να δουλεύουν.

Τώρα κρίνεται αν οι μαθητές θα μπορούν να περνούν χρόνο με τους γονείς τους ή θα τους βλέπουν λίγες ώρες την Ημέρα.

Για να βροντοφωνάξει ένα δυνατό ΟΧΙ στα σχέδια που φέρνει η κυβέρνηση για το Εθνικό Απολυτήριο, που στην ουσία θέλει να κάνει το σχολείο ένα «απέραντο εξεταστικό κέντρο».

Αφού θα αναγκάζει τον κάθε μαθητή να δίνει «Τριπλές Πανελλαδικές» Ά, ΄Β και ΄Γ Λυκείου, σε όλα τα μαθήματα, αυξάνοντας το άγχος, την κούραση και τα φροντιστήρια για έναν μαθητή, αλλά και τα έξοδα στην ήδη επιβαρυμένη τσέπη των γονιών τους.

Μετά την Τράπεζα Θεμάτων και την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, έρχεται και το Εθνικό απολυτήριο, για να κάνει ακόμη πιο δύσκολη την εισαγωγή ενός μαθητή στο πανεπιστήμιο.

Για να διεκδικήσει σχολείο που να μορφώνει, στο οποίο να μην φοβάται αν θα πέσει το ταβάνι, αν θα πλημμυρίσει, ή αν κινδυνεύει από σεισμό, αφού δεν έχει γίνει κανένας έλεγχος για το αν τα σχολεία του νομού μας είναι ασφαλή στο οποίο να έχει καθηγητές για όλα τα μαθήματα, βιβλία και εξοπλισμό,

που να κάνει το μάθημα πιο ενδιαφέρον και όχι βαρετό.

Για να φωνάξει δυνατά ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Την ίδια ώρα που η κυβέρνηση λέει ότι δεν έχει λεφτά για να καλύψει τις ανάγκες των σχολείων, σε καθηγητές, βιβλία, θέρμανση κλπ, επιλέγει και δίνει εκατομμύρια κάθε ημέρα για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ – ΗΠΑ- Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα συμφέροντα των λίγων.

Ώστε να σχεδιάζουν πώς θα σκοτώνουν και θα διώχνουν από τα σπίτια τους μαθητές, μικρά παιδιά, ακόμη και νεογέννητα στην Γάζα και σε άλλες περιοχές του κόσμου, ώστε να κερδίζουν περισσότερα χρήματα οι πλούσιοι καπιταλιστές του κόσμου και της χώρας μας.

Καλούμε τους Μαθητές των Τρικάλων να συμμετέχουν με τα Μαθητικά τους Συμβούλια στην Απεργία της 1η Οκτώβρη & στη Συγκέντρωση 10:00 π.μ. στην πλατεία Ρήγα Φεραίου

Για:

Να μην περάσει το νομοσχέδιο για το 13ωρο!

Ούτε σκέψη για Τριπλές Πανελλαδικές!

Να καλυφθούν εδώ και τώρα τα κενά εκπαιδευτικών!

Όχι συγχωνεύσεις τμημάτων- 15 μαθητές/ τάξη!

Κατάργηση Τράπεζας Θεμάτων και ΕΒΕ!

Αντισεισμικός και αντιπλημμυρικός έλεγχος σε όλα τα σχολεία.

Δωρεάν κανονική ενισχυτική διδασκαλία για όλα τα μαθήματα και για όσους το έχουν ανάγκη!

Να μην καταργηθούν ειδικότητες στα ΕΠΑΛ! Αναβάθμιση των εργαστηρίων τους!

Καμία σκέψη για αποβολή και καταστολή σε μαθητές και σχολεία που αγωνίζονται!

Δωρεάν μετακίνηση στα ΜΜΜ για τους μαθητές

Δωρεάν σνακ στους μαθητές και μείωση των τιμών στα σχολικά κυλικεία με κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη διατροφή των μαθητών!

Η Τομεακή Οργάνωση Τρικάλων της ΚΝΕ

