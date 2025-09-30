Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 9:00 π.μ. – 13:00 μ.μ., στον χώρο της Κεντρικής Πλατείας της Δημοτικής Κοινότητας Πύλης ή στο Πολιτιστικό Κέντρο Πύλης (σε περίπτωση αντίξοων καιρικών συνθηκών), Ο Δήμος Πύλης σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρία Αξιοποίησης-Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και την συμμετοχή μαθητών Δημοτικών Σχολείων του Δήμου, διοργανώνει Ψυχαγωγική -Εκπαιδευτική δράση, με στόχο την ευαισθητοποίηση των παιδιών στο θέμα της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Πρόκειται για μια διασκεδαστική και ενημερωτική δράση, το ‘’Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης’’, με γνωστά παιχνίδια, που έχουν προσαρμοστεί κατάλληλα με μηνύματα Ανακύκλωσης, όπου τα παιδιά βιωματικά και διαδραστικά μαθαίνουν την αξία της ανακύκλωσης, ποια υλικά είναι ανακυκλώσιμα και ποια όχι, την χρήση του μπλε κάδου και ποια υλικά δέχεται.

Το ‘’Λούνα Παρκ της Ανακύκλωσης’’, είναι μια δράση συνεχούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της φιλοσοφίας του Δήμου και της ΕΕΑΑ, αποδεικνύοντας ότι η γνώση και η ευαισθητοποίηση από μικρή ηλικία, δημιουργεί ευσυνείδητους πολίτες που μαθαίνουν την αξία της ανακύκλωσης και την εντάσσουν με αποτελεσματικό τρόπο στην καθημερινότητά τους.