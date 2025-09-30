Μεγάλη θλίψη για την τοπική κοινωνία της Λάρισας, καθώς σήμερα Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2025, απεβίωσε ο γνωστός Ψυχίατρος, Ζαφείριος Νταφούλης.
Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα Τρίτη και ώρα 5 μ.μ από τον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Λάρισας.
Αφήνει πίσω του:
Τη σύζυγο: Βάσω
Τα παιδιά: Έλενα – Λεωνίδα , Μαίρη – Δημήτρη
Τον εγγονό: Φοίβο-Ζαφείριο
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Ο καφές θα δοθεί στο κέντρο ΦΡΟΥΡΙΟ.
Επιθυμία της οικογενείας, αντί των στεφάνων να δοθούν ως δωρεές χρήματα στο Χαμόγελο Του Παιδιού.
