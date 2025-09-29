Μεταξύ Μουριάς και Λαζαρίνας εθεάθη το βράδυ της Δευτέρας η αρκούδα που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην περιοχή των Τρικάλων.

Στο σημείο σήμανε συναγερμός, με το Δασαρχείο και τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται για να μπορέσουν να την εντοπίσουν και να τη συλλάβουν με ασφάλεια. Το πιο πιθανό είναι πως το ζώο βρήκε καταφύγιο στη δενδροστοιχία που απλώνεται ανάμεσα στα δύο χωριά.

Η διαδρομή της αρκούδας

Εικάζεται ότι η αρκούδα ξεκίνησε από τα Αντιχάσια, διέσχισε τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και κατευθύνθηκε προς την πόλη. Στην πορεία της συνάντησε σκυλιά, τα οποία την αποπροσανατόλισαν, με αποτέλεσμα να εισέλθει ακόμη και σε κεντρικά σημεία των Τρικάλων, καταλήγοντας τελικά στην περιοχή των Καρυών.

Προσοχή στους κατοίκους

Οι αρχές καλούν τους κατοίκους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί, ειδικά κατά τις βραδινές ώρες, αποφεύγοντας μετακινήσεις κοντά σε ρεματιές και δενδροστοιχίες. Σε περίπτωση νέας εμφάνισης, θα πρέπει να ειδοποιούνται άμεσα οι αρμόδιες υπηρεσίες.

Η νύχτα αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς οι δυνάμεις που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή παραμένουν σε επιφυλακή για την ασφαλή διαχείριση της κατάστασης.