Με έντονη ανησυχία ξύπνησαν σήμερα το πρωί οι Βολιώτες, καθώς μεγάλο τμήμα της πόλης καλύφθηκε από τη βαριά οσμή καμένου πλαστικού. Η δυσάρεστη αυτή μυρωδιά έγινε αντιληπτή από τις πρώτες πρωινές ώρες, δημιουργώντας αναστάτωση στους κατοίκους, οι οποίοι μιλούν για μια κατάσταση που δεν μπορούν να αγνοήσουν.

Η έντονη δυσοσμία, σύμφωνα με μαρτυρίες, εντοπίζεται σε πολλές συνοικίες του Βόλου, προκαλώντας ερωτήματα για την προέλευσή της και τον πιθανό κίνδυνο που μπορεί να εγκυμονεί για τη δημόσια υγεία.

Πολίτες εκφράζουν ήδη την αγωνία τους μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, κάνοντας λόγο για «αποπνικτική ατμόσφαιρα» και ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών. «Δεν ξέρουμε τι αναπνέουμε και από πού προέρχεται. Θέλουμε απαντήσεις και μέτρα», σημειώνουν χαρακτηριστικά.