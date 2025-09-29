Ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος θα είναι ο νέος πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ Θεσσαλίας. Η διοίκηση του Φορέα πέρασε στον έλεγχο της συντριπτικής πλειονότητας των δημάρχων της Θεσσαλίας, όπως είχε αποφασίσει η προηγούμενη γενική συνέλευση μετά από πρόταση των δημάρχων Βόλου Αχιλλέα Μπέου και Λαρισαίων Θανάση Μαμάκου.

Η γενική συνέλευση έγινε κανονικά στα Τρίκαλα, ενώ τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει δήμοι της Δυτικής Θεσσαλίας απορρίφθηκαν.

Ο δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς που ήταν μεταξύ εκείνων που υπέβαλαν την προσφυγή, αρνήθηκε να συμμετέχει θέση του στο νέο Δ.Σ. παρότι συμμετέχει εξ΄οφίτσιο ως δήμαρχος της πρωτεύουσας του νομού.

Στο Δ.Σ. εκλέγονται αναλυτικά οι Αθανάσιος Μαμάκος, δήμαρχος Λαρισαίων, Λευτέρης Αβραμόπουλος, δήμαρχος Μετεώρων, Βασίλης Τσιάκος, δήμαρχος Καρδίτσας, Ελένη Γακοπούλου, γ.γ. Δήμου Βόλου, Παναγιώτης Αναγνώστου, δήμαρχος Αλονήσσου, Ιορδάνης Εσκίογλου, δήμαρχος Φαρσάλων, Γεώργιος Μανώλης, δήμαρχος Τεμπών, Δημήτριος Εσερίδης, δήμαρχος Αλμυρού.

Προηγήθηκε αρκετό παρασκήνιο. Την περασμένη Παρασκευή ο δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος είχε υπογράψει τα ασφαλιστικά μέτρα κατά των αποφάσεων της πρόσφατης συνέλευσης του ΦΟΔΣΑ αλλά σήμερα Δευτέρα έστειλε δικηγόρο και απέσυρε την υπογραφή του.

Μετά την άρνηση του κ. Σακκά να είναι στο νέο διοικητικό συμβούλιο προτάθηκε στον δήμαρχο Μετεώρων Λευτέρη Αβραμόπουλο, ως δήμαρχο του δεύτερου μεγαλύτερου Δήμου του νομού, να συμμετέχει στο Δ.Σ. ο οποίος και το αποδέχθηκε σημειώνοντας ότι «θα κάνω τα πάντα για να εκπροσωπήσω το νομό Τρικάλων στον νέο φορέα. Είμαι παρών».

