Η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός απέσπασαν πέντε σημαντικές διακρίσεις στα Energy Efficiency Awards 2025, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο τους ως πρωτοπόροι στη βιώσιμη ανάπτυξη και την καινοτομία. Τα Energy Efficiency Awards της Boussias Events, αναδεικνύουν τις πιο καινοτόμες και αποτελεσματικές πρακτικές στην ενεργειακή διαχείριση και την αειφορία.

Με 4 Χρυσά και 1 Ασημένιο βραβείο, οι δύο εταιρείες αναγνωρίστηκαν για τις πρωτοβουλίες τους που καθιστούν τους αυτοκινητόδρομους τους, τους πιο «πράσινους» της χώρας, με έργα που προωθούν την ηλεκτροκίνηση, μειώνουν το ενεργειακό αποτύπωμα και αναβαθμίζουν την εμπειρία των οδηγών.

Ειδικότερα, η Νέα Οδός και η Κεντρική Οδός απέσπασαν:

2 Χρυσά Βραβεία στις κατηγορίες Transportation Infrastructure και Energy Efficiency Program για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνει δράσεις ηλεκτροκίνησης, ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, αντικατάσταση παλιών λαμπτήρων με LED νέας τεχνολογίας και χρήση «πράσινων» οχημάτων στον στόλο τους.

2 Χρυσά Βραβεία στις κατηγορίες Green Εnergy EV Charging Management και Parking Facility για τον πρώτο και μεγαλύτερο υβριδικό σταθμό φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, στον ΣΕΑ Μαλακάσας «Σείριος». Πρόκειται για μια επένδυση άνω του €1.000.000, που συνδυάζει την παραγωγή πράσινης ενέργειας με τη φόρτιση αυτοκινήτων.

1 Ασημένιο Βραβείο στην κατηγορία Energy Monitoring Technologies για το «έξυπνο» Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας το οποίο ελέγχει, προβλέπει και ειδοποιεί για πιθανά προβλήματα, εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα.

Οι πέντε αυτές διακρίσεις αποτελούν αναγνώριση της συνεχούς επένδυσης της Νέας Οδού και της Κεντρικής Οδού σε πρωτοβουλίες που προάγουν την πράσινη κινητικότητα, τη σωστή ενεργειακή διαχείριση και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με συνέπεια στο όραμά τους, οι δύο εταιρείες χαράζουν τον δρόμο για πιο «πράσινες» και βιώσιμες υποδομές στη χώρα μας.