Συνελήφθησαν, χθες (28-09-2025) το απόγευμα, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, -10- ανήλικοι, έγκλειστοι σωφρονιστικού καταστήματος, από τους οποίους -9- ημεδαποί και -1- αλλοδαπός, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρησμό και διατάραξη της λειτουργίας Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια προαυλισμού τους, οι ανήλικοι προξένησαν πυρκαγιά εντός του σωφρονιστικού καταστήματος σε κλινοσκεπάσματα, στρώματα και είδη ρουχισμού, έθραυσαν υαλοπίνακες, ενώ πέταξαν αντικείμενα, ξύλα και σίδερα σε βάρος φρουρών, πυροσβεστών και αστυνομικών, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος για τη σωματική τους ακεραιότητα.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ την προανάκριση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Αλμυρού.