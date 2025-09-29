Στον Εισαγγελέα του Αυτοφώρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Βόλου οδηγήθηκε σήμερα ένας 23χρονος άνδρας, κατηγορούμενος για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και για απειλή.

Το περιστατικό

Το πρωί του Σαββάτου, 27 Σεπτεμβρίου, στις 7:00, ο κατηγορούμενος μετέβη σε οικία όπου διέμενε ο στενός του φίλος. Ωστόσο, απουσίαζε εκείνη την ώρα και στο σπίτι βρισκόταν μόνο ο αδελφός του. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 23χρονος απείλησε τον αδελφό του φίλου του με κυνηγετικό μαχαίρι, απαιτώντας χρήματα που –όπως υποστήριξε– του όφειλε ο τελευταίος. Στη συνέχεια, τον κλείδωσε μέσα στην οικία, ενώ ο ίδιος διέφυγε από το μπαλκόνι. Σε σωματικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε μετά τη σύλληψή του, δεν βρέθηκε το όπλο. Ωστόσο, έπειτα από έρευνα, το επίμαχο μαχαίρι εντοπίστηκε σε αυλή γειτονικής κατοικίας.

Η απολογία του κατηγορουμένου

Στο δικαστήριο, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι απλώς αναζητούσε τον φίλο του και ότι δεν ήταν σε καλή ψυχολογική κατάσταση, καθώς πρόσφατα είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Επίσης, αρνήθηκε ότι έφερε μαχαίρι κατά την είσοδό του στο σπίτι.

Η απόφαση

Το δικαστήριο δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον καταδίκασε σε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών, καθώς και σε χρηματική ποινή ύψους 800 ευρώ.

