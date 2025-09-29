Απορρίφθηκε η αίτηση προσωρινής διαταγής που κατέθεσαν Δήμαρχοι της Δυτικής Θεσσαλίας, ζητώντας να μην πραγματοποιηθεί η σημερινή Γενική Συνέλευση του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Θεσσαλίας και οι εκλογές για την ανάδειξη νέας Διοίκησης.

Η απόφαση εκδόθηκε στις 15.15 μ.μ.

Τα ασφαλιστικά μέτρα σύμφωνα με το ρεπορτάζ του KarditsaLive.Net θα εκδικαστούν στις 4 Φεβρουαρίου 2026.

Σημειώνουμε ότι η γενική συνέλευση ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 2 μ.μ. στα Τρίκαλα.

Λ.Μ., KarditsaLive.Net