Ο κύβος ερρίφθη στον κάμπο, ο οποίος βράζει εδώ και μήνες για την κυβέρνηση. Οι αγρότες, ένα τμήμα της κοινωνίας που παραδοσιακά ψήφιζε «δαγκωτό» το κυβερνών κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, πλέον βρίσκονται σε θέσεις μάχης και προαναγγέλλουν κινητοποιήσεις που δε θα έχουν ιστορικό προηγούμενο!

Οι αιτίες πολλές, με κύρια την γενική κατάρρευση του πρωτογενή τομέα, ο οποίος κατά κοινή παραδοχή τα τελευταία χρόνια έχει μείνει απροστάτευτος απέναντι στα «θηρία» της παγκοσμιοποίησης, της ραγδαίας αύξησης του κόστους παραγωγής, αλλά και της απουσίας μίας ουσιαστικής στρατηγικής που θα απαντά αποτελεσματικά στις προκλήσεις των καιρών.

Η αφορμή, το μεγάλο σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που οδήγησε σε ένα άνευ προηγουμένου φιάσκο με τις πληρωμές ευρωπαϊκού – κυρίως – χρήματος, που έχει προκαλέσει ισχυρότατη οικονομική ασφυξία στα αγροτικά νοικοκυριά.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, εύκολα κατανοεί κανείς πως η ανάγκη είναι αυτή που βγάζει τους αγρότες στους δρόμους πολύ πριν τον Γενάρη, σε μία νέα συνθήκη μακριά και πέρα από την «εθιμοτυπία» των τρακτέρ που τα τελευταία χρόνια παρατάσσονταν σε πλατείες και παραδρόμους, χωρίς όμως να προχωρούν σε ενέργειες που θα ασκούσαν ισχυρή πίεση στην κυβέρνηση.

Αυτά μέχρι πέρυσι. Γιατί φέτος όλα δείχνουν πως οδηγούμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, ως προς τον τρόπο και τον χρόνο διαμαρτυρίας των αγροτών. Η διάθεση είναι ιδιαίτερα «επιθετική», όπως εξηγούσε χθες στο onlarissa.gr, γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής που παρέπεμπε στην – ακραία – δήλωση που έκανε προ ημερών βορειοελλαδίτης αγρότης ο οποίος προειδοποιούσε ότι «η κατάσταση είναι πάρα πολύ δραματική και εάν δεν βάλουν μυαλό θα έχουμε επανάσταση, δεν θα μιλούμε πλέον για κινητοποιήσεις. Και το αίτημα μας θα είναι ξύλο, μόνο ξύλο, δεν θα υπάρχουν πλέον ούτε αιτήματα, ούτε τίποτα».

ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΟΥΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΖΟΥΝ

Το κλίμα μυρίζει μπαρούτι και στη Λάρισα, όπου την ερχόμενη Δευτέρα, σε χώρο που δεν έχει γνωστοποιηθεί ακόμη, αναμένεται να συνεδριάσει η Επιτροπή Αγώνα Αγροτών νομού Λάρισας. Εκεί παλιοί και νέοι αγρότες αναμένεται να επαναβεβαιώσουν την πρόθεσή τους για κινητοποιήσεις που τοποθετούνται χρονικά στα μέσα Νοεμβρίου. Κινητοποιήσεις που δεν θα είναι απλά «ασκήσεις επαναστατικής γυμναστικής» όπως σημείωναν στο onlarissa.gr

Στο ίδιο μήκος κύματος αναμένεται να εκτυλιχθεί και η συνεδρίαση της Πανελλαδικής Γραμματείας των Μπλόκων, η οποία θα λάβει χώρα στο Εργατικό Κέντρο της Λάρισας στη 1 το μεσημέρι.

Όπως εξηγούσε μιλώντας στο onlarissa.gr, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας κ. Ρίζος Μαρούδας, «είμαστε ε επαφή με τους αγρότες προετοιμάζοντας πανελλαδικά συντονισμένες μεγάλες κινητοποιήσεις πριν τις γιορτές».

Εκ των πραγμάτων μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει διαμορφωθεί μία ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα πράξουν οι αγρότες όχι μόνον της Λάρισας, αλλά και της υπόλοιπης χώρας, με την κυβέρνηση να βρίσκεται ενώπιον μίας νέας κατάστασης, που δύσκολα μπορεί να σταθμιστεί…

ΠΗΓΗ: Απόστολος Ράιδος, onlarissa.gr